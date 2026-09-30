A Prefeitura de Jundiaí aplicou R$ 764,7 mil em multas à empresa responsável pela limpeza técnica de unidades da rede municipal de Saúde. As penalidades, publicadas na Imprensa Oficial, são referentes a dois contratos distintos e incluem sanções que impedem a empresa de contratar com a Administração Pública por até seis anos.
A maior multa, de R$ 434,6 mil, foi aplicada por inexecução parcial do contrato entre dezembro de 2024 e julho de 2026, acompanhada da declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração por seis anos. No outro processo, a penalidade foi de R$ 330,1 mil, com suspensão de contratar com a Administração por dois anos, por prestação dos serviços em padrão ou qualidade inferior ao contratado.
Os contratos abrangiam a limpeza técnica de ambulatórios e outros equipamentos da Saúde, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Um deles, firmado em 2021, foi prorrogado em março deste ano por mais 12 meses, com valor global de R$ 4,396 milhões.
Segundo a Prefeitura, a antiga prestadora também enfrentava problemas com salários, vale-transporte e benefícios. Em julho, diante da informação de que os salários não seriam pagos no prazo, o município assumiu temporariamente os pagamentos referentes a junho e julho, incluindo salários e vale-transporte.
A Prefeitura também formalizou contratos emergenciais com novas empresas, manteve as profissionais que já atuavam nas unidades e informou que os serviços passaram a contar com salários regularizados, uniformes, calçados adequados e abastecimento de produtos e insumos. Os contratos com a antiga prestadora foram rescindidos.
A licitação definitiva para os serviços de limpeza está, segundo o município, na fase final de elaboração dos documentos técnicos, com publicação dos editais prevista para breve. A empresa responsável pelos contratos foi procurada para se manifestar sobre as penalidades, mas não havia emitido nota até o fechamento desta edição.