A Prefeitura de Jundiaí aplicou R$ 764,7 mil em multas à empresa responsável pela limpeza técnica de unidades da rede municipal de Saúde. As penalidades, publicadas na Imprensa Oficial, são referentes a dois contratos distintos e incluem sanções que impedem a empresa de contratar com a Administração Pública por até seis anos.

A maior multa, de R$ 434,6 mil, foi aplicada por inexecução parcial do contrato entre dezembro de 2024 e julho de 2026, acompanhada da declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração por seis anos. No outro processo, a penalidade foi de R$ 330,1 mil, com suspensão de contratar com a Administração por dois anos, por prestação dos serviços em padrão ou qualidade inferior ao contratado.

Os contratos abrangiam a limpeza técnica de ambulatórios e outros equipamentos da Saúde, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Um deles, firmado em 2021, foi prorrogado em março deste ano por mais 12 meses, com valor global de R$ 4,396 milhões.