29 de setembro de 2026
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A PARTIR DE QUARTA

Rua no Jardim Pacaembu passará a ter sentido único

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Além da mudança no sentido de circulação, o projeto prevê adequações na sinalização horizontal e vertical para orientar os motoristas
Além da mudança no sentido de circulação, o projeto prevê adequações na sinalização horizontal e vertical para orientar os motoristas

A Prefeitura de Jundiaí implantará, a partir desta quarta-feira (30), sentido único de circulação na rua Pedro Nano, no Jardim Pacaembu. A intervenção integra as ações do Move Aí, iniciativa da prefeitura voltada à melhoria da mobilidade urbana, à organização do trânsito e à ampliação da segurança viária em diferentes regiões da cidade.

A mudança será realizada no trecho entre as ruas Tomás Pereira e Duílio Spiandorin. Com a nova configuração, a rua Pedro Nano passará a operar em sentido único, da rua Duílio Spiandorin em direção à rua Doutor Antenor Soares Gandra.

A alteração foi definida a partir de estudos técnicos realizados pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), que consideraram as características da via, a demanda por estacionamento e a dinâmica do trânsito na região, especialmente nos horários de entrada e saída de alunos da unidade escolar localizada nas proximidades.

Além da mudança no sentido de circulação, o projeto prevê adequações na sinalização horizontal e vertical para orientar os motoristas e tornar a nova configuração da via mais clara e segura.

Com o sentido único, será possível melhorar o aproveitamento do espaço viário, reduzir pontos de conflito entre veículos e organizar o fluxo, principalmente nos períodos de maior movimento. A medida também busca proporcionar mais segurança para pedestres, motoristas, estudantes, familiares e demais usuários da via.

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