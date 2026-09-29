A Prefeitura de Jundiaí implantará, a partir desta quarta-feira (30), sentido único de circulação na rua Pedro Nano, no Jardim Pacaembu. A intervenção integra as ações do Move Aí, iniciativa da prefeitura voltada à melhoria da mobilidade urbana, à organização do trânsito e à ampliação da segurança viária em diferentes regiões da cidade.

A mudança será realizada no trecho entre as ruas Tomás Pereira e Duílio Spiandorin. Com a nova configuração, a rua Pedro Nano passará a operar em sentido único, da rua Duílio Spiandorin em direção à rua Doutor Antenor Soares Gandra.

A alteração foi definida a partir de estudos técnicos realizados pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), que consideraram as características da via, a demanda por estacionamento e a dinâmica do trânsito na região, especialmente nos horários de entrada e saída de alunos da unidade escolar localizada nas proximidades.