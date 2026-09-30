30 de setembro de 2026
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ROUBO MOTOCICLETA

Homem é detido por populares após tentativa de roubo

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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O homem apresentava algumas lesões e foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo para avaliação médica
O homem apresentava algumas lesões e foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo para avaliação médica

Um homem foi detido por populares após ser flagrado durante uma tentativa de roubo de uma motocicleta na Rua 23 de Maio, em Jundiaí. A ocorrência foi atendida por uma equipe acionada pelo COPOM.

Segundo informações da ocorrência, uma equipe já estava no local quando os policiais fizeram contato com o responsável pela viatura que havia atendido inicialmente o caso. Ele informou que o suspeito teria tentado roubar uma motocicleta na via, mas foi impedido e detido por populares.

As partes envolvidas foram identificadas e tiveram suas versões registradas no campo específico do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (BOPM).

O homem apresentava algumas lesões e foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo para avaliação médica. Após o atendimento, ele permaneceu à disposição da Justiça.

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