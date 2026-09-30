Um homem foi detido por populares após ser flagrado durante uma tentativa de roubo de uma motocicleta na Rua 23 de Maio, em Jundiaí. A ocorrência foi atendida por uma equipe acionada pelo COPOM.

Segundo informações da ocorrência, uma equipe já estava no local quando os policiais fizeram contato com o responsável pela viatura que havia atendido inicialmente o caso. Ele informou que o suspeito teria tentado roubar uma motocicleta na via, mas foi impedido e detido por populares.

As partes envolvidas foram identificadas e tiveram suas versões registradas no campo específico do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (BOPM).