Jundiaí tem uma nova ferramenta para acompanhar as condições do trânsito em tempo real e apoiar a atuação das equipes responsáveis pela mobilidade urbana. A tecnologia reúne dados sobre velocidade nas vias, congestionamentos, alterações no fluxo e possíveis ocorrências, permitindo identificar situações que exigem atenção e subsidiar decisões do Centro de Controle Operacional (CCO) e das equipes de Engenharia de Tráfego.
A solução foi desenvolvida em conjunto pelo Departamento de Eficiência Governamental da Secretaria Municipal de Governo (SMGOV), pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) e pela Companhia de Informática de Jundiaí (Cijun).
Entre as fontes utilizadas estão os dados disponibilizados pela plataforma Waze, que ajudam a identificar alterações nas condições de circulação. Além do acompanhamento em tempo real, o sistema mantém uma série histórica de informações, possibilitando comparar cenários, planejar intervenções e avaliar os resultados das mudanças realizadas no sistema viário.
“O uso da tecnologia nas soluções de mobilidade nos permite qualificar o planejamento, acompanhar os resultados das intervenções e dar mais agilidade à atuação das equipes diante de ocorrências que impactam o trânsito e o transporte. Quanto mais informações temos à disposição, mais assertivas podem ser nossas decisões”, explica a secretária municipal de Mobilidade e Transporte, Ana Paula de Almeida.
Mais agilidade na identificação de ocorrências
Na prática, a ferramenta acrescenta uma nova fonte de informações ao trabalho diário do Centro de Controle Operacional. Alterações bruscas no fluxo das vias podem indicar situações como sinistros de trânsito, veículos quebrados, problemas na sinalização ou obstruções, permitindo que as equipes verifiquem a ocorrência e adotem as providências necessárias.
Com isso, o CCO amplia sua capacidade de acompanhamento da cidade e pode identificar determinadas situações antes mesmo de receber uma comunicação pelos canais de atendimento. A expectativa é reduzir o intervalo entre a ocorrência de um problema, sua identificação e o acionamento das equipes responsáveis.
Dados também ajudam a planejar intervenções
A ferramenta não atua apenas sobre situações momentâneas. O armazenamento do histórico permite analisar o comportamento do trânsito ao longo do tempo e entender, por exemplo, como determinada via responde a mudanças de circulação ou intervenções realizadas pela prefeitura.
Essas informações podem subsidiar estudos de Engenharia de Tráfego e ajudar na avaliação de medidas adotadas, comparando as condições de circulação antes e depois das intervenções.
Integração com novas tecnologias
A ferramenta foi desenvolvida para permitir a incorporação gradual de outras fontes de informação. Entre as possibilidades previstas estão dados dos parquímetros e do transporte coletivo, demandas recebidas pelos canais de atendimento e informações provenientes de câmeras de monitoramento.
A estrutura também poderá acompanhar a modernização do sistema semafórico, incluindo tecnologias como tempos adaptativos dos semáforos e prioridade seletiva para ônibus e ambulâncias.