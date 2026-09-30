Jundiaí tem uma nova ferramenta para acompanhar as condições do trânsito em tempo real e apoiar a atuação das equipes responsáveis pela mobilidade urbana. A tecnologia reúne dados sobre velocidade nas vias, congestionamentos, alterações no fluxo e possíveis ocorrências, permitindo identificar situações que exigem atenção e subsidiar decisões do Centro de Controle Operacional (CCO) e das equipes de Engenharia de Tráfego.

A solução foi desenvolvida em conjunto pelo Departamento de Eficiência Governamental da Secretaria Municipal de Governo (SMGOV), pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) e pela Companhia de Informática de Jundiaí (Cijun).

Entre as fontes utilizadas estão os dados disponibilizados pela plataforma Waze, que ajudam a identificar alterações nas condições de circulação. Além do acompanhamento em tempo real, o sistema mantém uma série histórica de informações, possibilitando comparar cenários, planejar intervenções e avaliar os resultados das mudanças realizadas no sistema viário.