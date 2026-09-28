A passagem inferior do km 89 da rodovia D. Pedro I (SP-065), em Jarinu, terá interdições diárias a partir do dia 30 de setembro, para execução da primeira etapa das obras de alargamento do viaduto. A intervenção da Concessionária Rota das Bandeiras, empresa que administra a rodovia, é necessária para a futura construção da terceira faixa de rolamento nos dois sentidos da via.

O bloqueio na altura do Graal Mirante irá ocorrer diariamente das 7h às 18h. A previsão da Concessionária é de que o trabalho seja concluído no prazo de um mês. A passagem inferior que conecta avenida do Progresso à estrada vicinal é utilizada principalmente por motoristas de empresas instaladas na região, que foram previamente informadas sobre o fechamento. O local conta com poucas residências.

Motoristas que deixam os empreendimentos deverão utilizar vias locais para acessar a D. Pedro I no km 91, altura do Alegro Hotel. No dispositivo, os motoristas poderão seguir viagem pelos dois sentidos da rodovia.