A passagem inferior do km 89 da rodovia D. Pedro I (SP-065), em Jarinu, terá interdições diárias a partir do dia 30 de setembro, para execução da primeira etapa das obras de alargamento do viaduto. A intervenção da Concessionária Rota das Bandeiras, empresa que administra a rodovia, é necessária para a futura construção da terceira faixa de rolamento nos dois sentidos da via.
O bloqueio na altura do Graal Mirante irá ocorrer diariamente das 7h às 18h. A previsão da Concessionária é de que o trabalho seja concluído no prazo de um mês. A passagem inferior que conecta avenida do Progresso à estrada vicinal é utilizada principalmente por motoristas de empresas instaladas na região, que foram previamente informadas sobre o fechamento. O local conta com poucas residências.
Motoristas que deixam os empreendimentos deverão utilizar vias locais para acessar a D. Pedro I no km 91, altura do Alegro Hotel. No dispositivo, os motoristas poderão seguir viagem pelos dois sentidos da rodovia.
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Faixas adicionais
A Rota das Bandeiras atua na implantação da terceira faixa de rolamento na D. Pedro I, que eleva em 50% a capacidade de tráfego na região, que tem atraído cada vez mais empresas de logística. A região apresenta tráfego intenso, com volume diário médio de 50 mil veículos, sendo 35% de veículos pesados.
A faixa adicional já foi implantada no trecho de Atibaia, entre os km 74, no entroncamento com a Fernão Dias (BR-381), e o km 88. A Concessionária iniciou no segundo semestre deste ano as obras no trecho de Jarinu, até o km 93.
O projeto completo prevê a implantação da terceira faixa da D. Pedro I até a chegada a Campinas, no km 129.