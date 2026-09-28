Uma jaguatirica morreu após ser atingida durante um acidente de trânsito na noite deste domingo (27), no bairro Eloy Chaves, em Jundiaí.

O animal silvestre apareceu na avenida e acabou envolvido em uma colisão. Segundo testemunhas, um motorista que passava pelo local conseguiu desviar do felino. Na sequência, porém, a jaguatirica acabou sendo atingida por uma motocicleta.

Após o impacto, o animal permaneceu vivo e moradores, motociclistas e outras pessoas que passavam pela região se mobilizaram para ajudar no resgate. Uma médica-veterinária que estava no local prestou os primeiros cuidados à jaguatirica.