28 de setembro de 2026
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Jaguatirica morre após ser atingida durante acidente de trânsito

Por Redação | G1
| Tempo de leitura: 1 min
G1
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RS Notícias Jundiaí
Uma jaguatirica morreu após ser atingida durante um acidente de trânsito na noite deste domingo (27), no bairro Eloy Chaves, em Jundiaí
Uma jaguatirica morreu após ser atingida durante um acidente de trânsito na noite deste domingo (27), no bairro Eloy Chaves, em Jundiaí

Uma jaguatirica morreu após ser atingida durante um acidente de trânsito na noite deste domingo (27), no bairro Eloy Chaves, em Jundiaí.

O animal silvestre apareceu na avenida e acabou envolvido em uma colisão. Segundo testemunhas, um motorista que passava pelo local conseguiu desviar do felino. Na sequência, porém, a jaguatirica acabou sendo atingida por uma motocicleta.

Após o impacto, o animal permaneceu vivo e moradores, motociclistas e outras pessoas que passavam pela região se mobilizaram para ajudar no resgate. Uma médica-veterinária que estava no local prestou os primeiros cuidados à jaguatirica.

Os órgãos responsáveis pelo atendimento e resgate de animais silvestres foram acionados. Apesar dos esforços, o animal não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso chama atenção para a presença de animais silvestres em áreas próximas a regiões urbanizadas e para os riscos de atropelamentos e colisões envolvendo a fauna.

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