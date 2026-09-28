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ACIDENTE

Motociclista morre após colisão com carreta na Rodovia Anhanguera

Por Redação | G1
| Tempo de leitura: 1 min
G1
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Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com uma carreta na manhã desta segunda-feira (28), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Jundiaí (SP).

Segundo a concessionária responsável pela administração do trecho, a colisão aconteceu por volta das 10h14, na altura do km 59, no sentido interior.

Com o impacto, o piloto da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O motorista da carreta saiu ileso.

Após o acidente, a faixa 2, da direita, precisou ser interditada. O tráfego passou a fluir pela faixa 1, da esquerda.

Ainda de acordo com a concessionária, o acidente provocou aproximadamente dois quilômetros de congestionamento na região.

As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades.

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