Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com uma carreta na manhã desta segunda-feira (28), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Jundiaí (SP).
Segundo a concessionária responsável pela administração do trecho, a colisão aconteceu por volta das 10h14, na altura do km 59, no sentido interior.
Com o impacto, o piloto da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O motorista da carreta saiu ileso.
Após o acidente, a faixa 2, da direita, precisou ser interditada. O tráfego passou a fluir pela faixa 1, da esquerda.
Ainda de acordo com a concessionária, o acidente provocou aproximadamente dois quilômetros de congestionamento na região.
As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades.