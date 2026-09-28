Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com uma carreta na manhã desta segunda-feira (28), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Jundiaí (SP).

Segundo a concessionária responsável pela administração do trecho, a colisão aconteceu por volta das 10h14, na altura do km 59, no sentido interior.

Com o impacto, o piloto da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O motorista da carreta saiu ileso.