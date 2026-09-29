A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a mudança nas condições meteorológicas entre está terça-feira (29) e quinta-feira (1º), com a aproximação e a passagem de uma frente fria que deverá favorecer a ocorrência de pancadas de chuva em diversas regiões, inclusive a de Jundiaí. As chuvas poderão ser acompanhadas por raios, rajadas de vento e eventual queda isolada de granizo.

Hoje e quarta-feira (30), as temperaturas ainda permanecerão elevadas, mantendo a sensação de calor e abafamento. Com a aproximação da frente fria, aumenta a possibilidade de pancadas de chuva, que poderão apresentar momentos de maior intensidade. Para quinta-feira, são esperadas chuvas mais persistentes, principalmente na faixa leste paulista. Após a passagem da frente fria, as temperaturas deverão cair de forma mais acentuada, aumentando a sensação de frio em relação aos últimos dias.

Em Jundiaí, esta terça-feira pode ter pancadas de chuva à tarde e à noite e a máxima chegará a 33°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Amanhã, mínima de 18°C e máxima de 31°C com possibilidade de chuva à noite. Já na quinta-feira, são esperadas pancadas de chuva e as temperaturas começam a cair, com mínima de 17°C e máxima de 24°C. Para sexta, também são esperadas pancadas de chuva isoladas e termômetros devem ficar entre 13°C e 21°C.