Guardas municipais do Apoio Tático apreenderam 106 kg de drogas variadas em um apartamento de um condomínio no Jardim Tulipas, em Jundiaí, na noite desta segunda-feira (28). Uma pessoa foi presa. Esta é a segunda apreensão superior a 100 kg de drogas em menos de uma semana em Jundiaí realizada pelo mesmo turno de plantão do Apoio Tático.
No apartamento, apontado como uma “casa bomba” - termo utilizado para designar locais usados para armazenamento e distribuição de drogas -, também foram apreendidos um veículo, vários celulares e notebooks, além de materiais utilizados no refinamento, fracionamento e embalagem dos entorpecentes.
SEMANA PASSADA
No último dia 24, os agentes do mesmo turno apreenderam 101 kg de drogas em dois imóveis, em uma única operação, nos bairros Medeiros e Jundiaí Mirim. Na ocasião, quatro pessoas foram presas.
Tanto a ocorrência da semana passada quanto a desta segunda-feira foram apresentadas na Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes (Dise), onde os casos serão investigados.