28 de setembro de 2026
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207KG EM QUATRO DIAS

Apoio Tático apreende 106 kg de drogas em condomínio em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Toda a droga estava em um apartamento no Tulipas
Toda a droga estava em um apartamento no Tulipas

Guardas municipais do Apoio Tático apreenderam 106 kg de drogas variadas em um apartamento de um condomínio no Jardim Tulipas, em Jundiaí, na noite desta segunda-feira (28). Uma pessoa foi presa. Esta é a segunda apreensão superior a 100 kg de drogas em menos de uma semana em Jundiaí realizada pelo mesmo turno de plantão do Apoio Tático.

No apartamento, apontado como uma “casa bomba” - termo utilizado para designar locais usados para armazenamento e distribuição de drogas -, também foram apreendidos um veículo, vários celulares e notebooks, além de materiais utilizados no refinamento, fracionamento e embalagem dos entorpecentes.

SEMANA PASSADA

No último dia 24, os agentes do mesmo turno apreenderam 101 kg de drogas em dois imóveis, em uma única operação, nos bairros Medeiros e Jundiaí Mirim. Na ocasião, quatro pessoas foram presas.

Tanto a ocorrência da semana passada quanto a desta segunda-feira foram apresentadas na Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes (Dise), onde os casos serão investigados.

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