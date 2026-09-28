Guardas municipais do Apoio Tático apreenderam 106 kg de drogas variadas em um apartamento de um condomínio no Jardim Tulipas, em Jundiaí, na noite desta segunda-feira (28). Uma pessoa foi presa. Esta é a segunda apreensão superior a 100 kg de drogas em menos de uma semana em Jundiaí realizada pelo mesmo turno de plantão do Apoio Tático.

No apartamento, apontado como uma “casa bomba” - termo utilizado para designar locais usados para armazenamento e distribuição de drogas -, também foram apreendidos um veículo, vários celulares e notebooks, além de materiais utilizados no refinamento, fracionamento e embalagem dos entorpecentes.

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