Pesquisa realizada pela American Analytics, contratada exclusivamente pelo Jornal de Jundiaí, sob registro nº 00925/2026, aponta os candidatos a deputado estadual mais citados pelos jundiaienses ao pleito do dia 4 de outubro. A pesquisa foi realizada presencialmente entre os dias 22 a 25 de setembro, somente no município de Jundiaí e não pode ser extrapolada para os demais municípios da Região Metropolitana ou para todo o Estado.
Em nossa cidade, Leandro Basson (Podemos) tem 18,2% das intenções de voto para deputado estadual entre os eleitores de Jundiaí. Pedro Bigardi (PcdoB) aparece com 9,8%, seguido por João Paulo (PL), com 7,3%. Danilo Joan (PP) aparece na sequência, com 5,7%, enquanto Edicarlos Vieira (União) registra 4,5% e Dika Xique-Xique (Podemos), 4,3%.
Faouaz Taha (PSD) soma 2% das intenções de voto. Renata Sene (Republicanos) e Soldado Maciel (Missão) aparecem com 1,2% cada. Outros candidatos, agrupados, representam 6% das respostas.
O percentual de eleitores ainda sem candidato definido é significativo. Não sabem ou não responderam 23,8% dos entrevistados. Outros 16% declaram que votariam branco, nulo ou em nenhum candidato. Juntos, os dois segmentos representam 39,8% da amostra. Historicamente, há outro entrave na eleição em Jundiaí. Candidatos de outras regiões costumam levar cerca de 30% dos votos dos jundiaienses.
É importante ressaltar que a intenção de voto individual não define sozinha quem será eleito, já que deputados estaduais são escolhidos pelo sistema proporcional. A votação do partido ou da federação também é decisiva para definir quantas cadeiras aquela legenda terá direito a ocupar.
A American Analytics entrevistou 600 eleitores de Jundiaí entre 22 e 25 de setembro de 2026, presencialmente, com aplicação de questionário estruturado, com pesquisa espontânea. A margem de erro é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O registro da pesquisa foi feito em 21 de setembro de 2026 na Justiça Eleitoral sob o número SP-00925/2026, com divulgação prevista para 27 de setembro.