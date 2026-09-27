Pesquisa realizada pela American Analytics, contratada exclusivamente pelo Jornal de Jundiaí, sob registro nº 00925/2026, aponta os candidatos a deputado estadual mais citados pelos jundiaienses ao pleito do dia 4 de outubro. A pesquisa foi realizada presencialmente entre os dias 22 a 25 de setembro, somente no município de Jundiaí e não pode ser extrapolada para os demais municípios da Região Metropolitana ou para todo o Estado.

Em nossa cidade, Leandro Basson (Podemos) tem 18,2% das intenções de voto para deputado estadual entre os eleitores de Jundiaí. Pedro Bigardi (PcdoB) aparece com 9,8%, seguido por João Paulo (PL), com 7,3%. Danilo Joan (PP) aparece na sequência, com 5,7%, enquanto Edicarlos Vieira (União) registra 4,5% e Dika Xique-Xique (Podemos), 4,3%.

Faouaz Taha (PSD) soma 2% das intenções de voto. Renata Sene (Republicanos) e Soldado Maciel (Missão) aparecem com 1,2% cada. Outros candidatos, agrupados, representam 6% das respostas.