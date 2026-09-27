O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou neste domingo (27) uma decisão do ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que havia determinado a remoção de publicações sobre Nossa Senhora Aparecida relacionadas ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). Com a nova decisão, as postagens poderão voltar a ser publicadas. (Folha de S.Paulo)

A decisão de Mendonça, tomada na sexta-feira (25), havia determinado que as plataformas retirassem conteúdos que apresentassem como verdadeira a informação de que Flávio Bolsonaro pretendia retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil. O ministro classificou a informação como falsa e determinou medidas preventivas para impedir sua disseminação. (Folha de S.Paulo)

Dino considerou que não havia grau suficiente de certeza sobre a ilicitude das publicações para justificar a retirada. Segundo a decisão divulgada neste domingo, o conteúdo em questão também não atribuía de forma explícita a Flávio Bolsonaro a posição mencionada. O ministro determinou que o TSE e as plataformas digitais fossem comunicados para restabelecer a postagem. (UOL Notícias)