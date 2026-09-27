Quando boa parte de Jundiaí encerra o dia, outra parte começa ou termina a jornada de trabalho. Hospitais mantêm plantões, restaurantes encerram o expediente, indústrias seguem com turnos e o setor de logística movimenta trabalhadores durante a madrugada. Para quem precisa se deslocar nesse período, as opções mudam conforme o bairro, o dia da semana e a rotina de cada trabalhador.

Moradora do Jardim Tulipas, Giovanna Sant'Anna trabalha à noite e costuma precisar de dois ônibus para voltar para casa. Em alguns dias, já chegou a pegar três e ainda assim não conseguiu fazer o trajeto no tempo esperado. “Eu saio às 22h e normalmente pego dois ônibus, mas já cheguei a pegar até três e, mesmo assim, não deu tempo. Quando chove, então, esquece. Fico sem saber que horas vou conseguir chegar em casa. Normalmente, levo cerca de uma hora e meia no trajeto”, relata.

Segundo Giovanna, o problema fica mais evidente na conexão entre os terminais. Quando consegue pegar a linha 549 no Terminal Eloy Chaves, às 22h25, chega ao Tulipas por volta das 23h05. Se perde esse horário ou enfrenta atraso na viagem anterior, a próxima opção pode ser apenas às 23h20, com chegada prevista perto da meia-noite. “Já aconteceu de eu perder o último ônibus e precisar chamar Uber. Isso acontece diversas vezes e acaba gerando um gasto a mais só para conseguir chegar em casa. Às vezes, o trajeto toma tanto tempo que, quando chego, preciso escolher se vou jantar ou tomar banho, porque já acabou praticamente todo o tempo que eu teria para descansar”, afirma.