Quando boa parte de Jundiaí encerra o dia, outra parte começa ou termina a jornada de trabalho. Hospitais mantêm plantões, restaurantes encerram o expediente, indústrias seguem com turnos e o setor de logística movimenta trabalhadores durante a madrugada. Para quem precisa se deslocar nesse período, as opções mudam conforme o bairro, o dia da semana e a rotina de cada trabalhador.
Moradora do Jardim Tulipas, Giovanna Sant'Anna trabalha à noite e costuma precisar de dois ônibus para voltar para casa. Em alguns dias, já chegou a pegar três e ainda assim não conseguiu fazer o trajeto no tempo esperado. “Eu saio às 22h e normalmente pego dois ônibus, mas já cheguei a pegar até três e, mesmo assim, não deu tempo. Quando chove, então, esquece. Fico sem saber que horas vou conseguir chegar em casa. Normalmente, levo cerca de uma hora e meia no trajeto”, relata.
Segundo Giovanna, o problema fica mais evidente na conexão entre os terminais. Quando consegue pegar a linha 549 no Terminal Eloy Chaves, às 22h25, chega ao Tulipas por volta das 23h05. Se perde esse horário ou enfrenta atraso na viagem anterior, a próxima opção pode ser apenas às 23h20, com chegada prevista perto da meia-noite. “Já aconteceu de eu perder o último ônibus e precisar chamar Uber. Isso acontece diversas vezes e acaba gerando um gasto a mais só para conseguir chegar em casa. Às vezes, o trajeto toma tanto tempo que, quando chego, preciso escolher se vou jantar ou tomar banho, porque já acabou praticamente todo o tempo que eu teria para descansar”, afirma.
Também há quem precise sair de casa mais de uma hora antes do início do expediente para chegar ao trabalho. Paulo Roberto de Oliveira, morador de Jundiaí, trabalha das 23h às 5h, na região do Eloy Chaves, e faz o trajeto de ônibus, com duas linhas na ida e outras duas na volta. “Eu escolhi o ônibus porque é o meio de transporte com menor custo. Saio de casa por volta das 21h15 e, mesmo fazendo esse trajeto, consigo chegar a tempo no trabalho”, relata.
Há mais de quatro anos nesse horário, Paulo diz que a rotina exige planejamento e que o ônibus não é sua única alternativa. “Quanto ao meu horário, eu não dependo só do ônibus. Ele é apenas uma opção. Dependendo da ocasião, a empresa pode fornecer outro tipo de transporte, como Uber. Eu escolhi trabalhar nesse horário sabendo das dificuldades para me deslocar de casa para o trabalho e do trabalho para casa”, afirma.
Quando o ônibus não é a única opção
Para outros trabalhadores, os aplicativos entram na rotina como uma alternativa de deslocamento à noite e na madrugada. O motorista Alisson Perez Marquezin conta que há procura depois das 22h, principalmente na saída de estabelecimentos comerciais e de lazer, e que o movimento volta a crescer por volta das 4h, com os trabalhadores da área de logística. “À noite ainda tem bastante movimento, principalmente até o encerramento das atividades do shopping. A partir das 4h, pegamos muitos passageiros que trabalham em logística, principalmente para o Distrito de Jundiaí. Muitos relatam que o transporte coletivo demora muito e preferem chamar pelo aplicativo para não ficar esperando no ponto”, relata.
Segundo o motorista, mulheres que trabalham de madrugada também estão entre as passageiras que recorrem ao aplicativo, assim como estudantes e pessoas que saem de bares e restaurantes. “Principalmente as mulheres falam que têm receio de ficar esperando no ponto de ônibus durante a madrugada. O pessoal de faculdade também comenta que prefere chamar um carro do aplicativo a esperar muito tempo pelo ônibus. Aos fins de semana, bares, restaurantes e outros locais também aumentam a procura”, afirma.
O que acontece depois das 22h
Os horários oficiais mostram que a oferta noturna varia bastante entre as regiões de Jundiaí. No Jardim Ermida, a linha 547 tem última viagem às 22h08 nos dias úteis e às 18h13 aos sábados, domingos e feriados. No Vetor Oeste, a situação é diferente. As linhas 540 e 542 mantêm viagens até 0h05 em determinados dias. No Medeiros, o atendimento também se estende pela linha 546-N, com viagens até 0h05. Já no Jundiaí-Mirim, Jardim Califórnia e Parque São Luiz, a linha 705 mantém viagens até a faixa das 22h45 nos dias úteis e 22h50 aos fins de semana.
Para quem utiliza o coletivo à noite, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) orienta consultar os horários e a previsão de chegada antes de sair de casa. As informações estão disponíveis nos aplicativos CittaMobi e Google Maps, que permitem consultar linhas, pontos e previsão em tempo real, além do site da Prefeitura e do SITU. A recomendação é chegar ao ponto com alguns minutos de antecedência, principalmente quando a consulta for feita com base no horário programado. Entre 22h e 6h, mulheres, idosos e pessoas com deficiência também podem solicitar o desembarque fora do ponto, em local seguro, conforme previsto na legislação municipal.
A SMMT informa que o sistema mantém operação em diferentes períodos do dia, inclusive à noite, com oferta ajustada conforme a demanda de cada região e linha. Segundo a pasta, os bairros com menor oferta também apresentam menor demanda ao longo do dia. A Secretaria recebeu 342 solicitações gerais sobre alterações de horários em 2025 e 60 em 2026, até o momento. Com a nova concessão, estão previstas mudanças nas linhas, atendimentos e tabelas horárias, com maior oferta nos horários de pico e ajustes nos períodos de menor demanda.