Pesquisa realizada pela American Analytics, contratada exclusivamente pelo Jornal de Jundiaí, sob registro nº 00925/2026, aponta os candidatos a deputado federal mais citados pelos jundiaienses ao pleito do dia 4 de outubro. A pesquisa foi realizada presencialmente entre os dias 22 a 25 de setembro, somente no município de Jundiaí e não pode ser extrapolada para os demais municípios da Região Metropolitana ou para todo o Estado.

O levantamento mostra que Luiz Fernando Machado (PL) tem 37,8% das intenções de voto para deputado federal entre os eleitores de Jundiaí. Ellen Martinelli (União) aparece com 11,2%, enquanto os demais nomes citados individualmente ficam abaixo de 4%. A pesquisa foi realizada exclusivamente no município e não representa a Região Metropolitana de Jundiaí nem o conjunto do Estado de São Paulo.

Na sequência aparece Albino (Novo), com 3,2%. Cristiano Lopes (PP) e Dr. Claudio Miranda (PRD) registram 1,8% cada, enquanto Padre Silvio Andrei (Avante) tem 1,3%. Silas Feitosa (MDB), Alexandre Pereira (Solidariedade), Fernando Pasqualino (PP) e Eduardo Vidal (Podemos) aparecem com 1% cada. Outros candidatos, quando considerados em conjunto, somam 7,2%.