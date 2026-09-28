A Advocacia-Geral da União (AGU) entrou nesta segunda-feira (28) com uma ação civil pública na Justiça Federal de Pernambuco contra 17 empresas de apostas online, as chamadas bets. O governo federal pede pelo menos R$ 1 bilhão por danos morais coletivos e também busca o ressarcimento de despesas atribuídas ao impacto das apostas no Sistema Único de Saúde (SUS).

Na ação, a União também solicita a restituição em dobro dos valores apostados por pessoas diagnosticadas com ludopatia, transtorno caracterizado pelo jogo patológico.

Segundo dados apresentados pelo governo, cerca de 28 milhões de brasileiros haviam realizado apostas em 2023. Desse total, 10,9 milhões apresentavam padrão de jogo considerado de risco ou problemático.