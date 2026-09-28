A Prefeitura de Várzea Paulista, em parceria com o programa Ponto MIS, promove nesta quarta-feira (30) quatro sessões gratuitas de cinema no auditório da Praça CEU. As exibições acontecem às 9h, 10h, 14h e 15h.

A programação reúne documentários que abordam temas como tecnologia, alimentação e saúde, dança, arte e infância. As sessões são abertas ao público e têm diferentes classificações indicativas.

Às 9h, será exibido “Tecnologias que vão mudar o mundo”, com classificação livre. Produzido em 2023 por Fabricio Gallinucci, Cadu Machado e Fabiana Maciel, o documentário apresenta um panorama sobre os impactos da tecnologia na sociedade e os caminhos que estão sendo traçados para o futuro.