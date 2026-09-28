A Prefeitura de Várzea Paulista, em parceria com o programa Ponto MIS, promove nesta quarta-feira (30) quatro sessões gratuitas de cinema no auditório da Praça CEU. As exibições acontecem às 9h, 10h, 14h e 15h.
A programação reúne documentários que abordam temas como tecnologia, alimentação e saúde, dança, arte e infância. As sessões são abertas ao público e têm diferentes classificações indicativas.
Às 9h, será exibido “Tecnologias que vão mudar o mundo”, com classificação livre. Produzido em 2023 por Fabricio Gallinucci, Cadu Machado e Fabiana Maciel, o documentário apresenta um panorama sobre os impactos da tecnologia na sociedade e os caminhos que estão sendo traçados para o futuro.
Na sequência, às 10h, o público poderá assistir a “Sabores do Templo: A simplicidade da cura”, com classificação para maiores de 10 anos. Dirigido por Lygia Barbosa, o filme de 2019 acompanha uma viagem por templos budistas na Coreia do Sul e aborda a relação entre alimentação, saúde, natureza e equilíbrio.
Às 14h, será exibido “Passo a Passo: a História do Ballet Paraisópolis”, com classificação livre. O documentário de 2023, dirigido por Raphael Scire, conta a trajetória do Ballet Paraisópolis e o impacto da dança na vida de crianças e jovens da comunidade.
A produção também apresenta a história da instituição por meio de sua fundadora, a coreógrafa, bailarina e professora Mônica Tarragó, destacando temas como arte, resistência e desigualdade social.
Encerrando a programação, às 15h, será exibido “Do corpo biológico ao ser social”, documentário de 2025 dirigido por Vera Blondina Zimermann. Com 20 minutos de duração e classificação livre, a produção aborda a importância do brincar na experiência humana e seu papel como estratégia de prevenção em saúde mental durante a primeira infância.
As quatro sessões serão realizadas no auditório da Praça CEU, em Várzea Paulista, com entrada gratuita.