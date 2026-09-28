Jundiaí recebe, de 1º a 3 de outubro, a quinta edição do Festival de Música de Jundiaí, iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) que valoriza a produção musical da Região Metropolitana de Jundiaí e promove o encontro entre artistas e público. As apresentações serão realizadas no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, com entrada gratuita. Veja programação completa no final da matéria.

Consolidado como espaço de valorização e difusão da produção musical regional, o festival reúne artistas selecionados por edital em diferentes categorias, contemplando a diversidade de linguagens e propostas da música contemporânea.

Nesta edição, o festival está organizado em três módulos. O primeiro reúne compositores de músicas autorais inéditas; o segundo contempla intérpretes, que apresentam obras de livre escolha; e o terceiro é formado por instrumentistas que integram a banda de apoio oficial do evento.