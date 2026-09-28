Jundiaí recebe, de 1º a 3 de outubro, a quinta edição do Festival de Música de Jundiaí, iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) que valoriza a produção musical da Região Metropolitana de Jundiaí e promove o encontro entre artistas e público. As apresentações serão realizadas no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, com entrada gratuita. Veja programação completa no final da matéria.
Consolidado como espaço de valorização e difusão da produção musical regional, o festival reúne artistas selecionados por edital em diferentes categorias, contemplando a diversidade de linguagens e propostas da música contemporânea.
Nesta edição, o festival está organizado em três módulos. O primeiro reúne compositores de músicas autorais inéditas; o segundo contempla intérpretes, que apresentam obras de livre escolha; e o terceiro é formado por instrumentistas que integram a banda de apoio oficial do evento.
Durante os três dias de programação, o público poderá acompanhar apresentações que evidenciam diferentes estilos, interpretações e formas de criação musical, ampliando o contato da população com artistas da região e contribuindo para a formação de público.
Para a Secretaria Municipal de Cultura, o Festival de Música de Jundiaí representa uma oportunidade de fortalecer a cena musical regional, incentivar a criação artística e proporcionar visibilidade aos profissionais da área.
Além das apresentações, a iniciativa contribui para o intercâmbio entre artistas, a circulação da produção musical e a democratização do acesso à cultura, com uma programação gratuita e aberta ao público.
Serviço
5º Festival de Música de Jundiaí
Data: 1º a 3 de outubro de 2026
Local: Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro
Entrada: gratuita
Realização: Secretaria Municipal de Cultura de Jundiaí (SMCULT)
Confira a programação completa
- 01/10/2026 – Quinta-feira
18h30 – Sala Glória Rocha
Izzy Gordon e Margareth Reali – pocket show e bate-papo
20h – Sala Glória Rocha
Eric de Sá – Céu Estrelado | Módulo Compositor | Autor: Eric de Sá
Ana Bê – Pulsos | Módulo Intérprete | Autora: Pitty
Luara Correia – Medo Bobo | Módulo Intérprete | Autores: Maiara & Maraisa
Luiza Miana – Luiza | Módulo Intérprete | Autor: Tom Jobim
Júlia Chepuck – Canário do Reino | Módulo Intérprete | Autor: Tim Maia
Karina Limsi & Denisar Carvalho – Mas a Clarice não fuma | Módulo Compositor | Autora: Karina Limsi
- 02/10/2026 – Sexta-feira
17h – Saguão
Projeto Guri – Apresentação musical
20h – Sala Glória Rocha
Felipe Doro – O Samba é a Cara do Povo | Módulo Compositor | Autores: Felipe Doro e Thiago Cunha
Banda Rumore – Eterno | Módulo Compositor | Autores: Lucas Negri, Pedro Zomignani e Gian Adriani
Este Lado Para Cima – Jambú | Módulo Compositor | Autores: João Beneditti, Rogério Schincariol Filho e Danilo Guarniero
Cassiano Barão – Chuva passageira | Módulo Compositor | Autor: Cassiano Ricardo Roque
Yuri Sorokay – Black | Módulo Intérprete | Pearl Jam
Leo Sousa – If I Ain’t Got You | Módulo Intérprete | Alicia Keys
- 03/10/2026 – Sábado
19h – Sala Glória Rocha
Orquestra Municipal de Jundiaí convida Claudinei Duran – Apresentação musical
19h30 – Saguão
França – Toínha | Módulo Compositor | Autor: França
Petroni – Mar de Ilusão | Módulo Compositor | Autor: Raphael Petroni Rodrigues
Fer Ferigato – A Voz do Luar | Módulo Compositor | Autor: Fer Ferigato
m4llu – Vilã | Módulo Compositor | Autora: Maria Luisa Ferreira de Oliveira
Victor Cesare – Let Me Be | Módulo Compositor | Autor: Victor Cesare
Negrex – Elefante na Sala | Módulo Compositor | Autor: Negrex
20h30 – Sala Glória Rocha
Gabi Gandolfi – Um Dia de Domingo | Módulo Intérprete | Tim Maia
Maria Valentina – Running Up That Hill | Módulo Intérprete | Kate Bush
GABZ – Obvious | Módulo Intérprete | Ariana Grande
Nando Ribeiro – Skyline Pidgeon | Módulo Intérprete | Elton John
Gabriel Nascimento – Risk It All | Módulo Intérprete | Bruno Mars
Tom Archângelo – Oceano | Módulo Intérprete | Djavan