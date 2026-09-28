28 de setembro de 2026
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PROGRAMAÇÃO

Começa nesta quinta (1º) o 5º Festival de Música de Jundiaí

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Evento será realizado de 1º a 3 de outubro, no Centro das Artes, com apresentações gratuitas e participação de músicos, compositores, intérpretes e instrumentistas selecionados por edital
Evento será realizado de 1º a 3 de outubro, no Centro das Artes, com apresentações gratuitas e participação de músicos, compositores, intérpretes e instrumentistas selecionados por edital

Jundiaí recebe, de 1º a 3 de outubro, a quinta edição do Festival de Música de Jundiaí, iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) que valoriza a produção musical da Região Metropolitana de Jundiaí e promove o encontro entre artistas e público. As apresentações serão realizadas no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, com entrada gratuita. Veja programação completa no final da matéria.

Consolidado como espaço de valorização e difusão da produção musical regional, o festival reúne artistas selecionados por edital em diferentes categorias, contemplando a diversidade de linguagens e propostas da música contemporânea.

Nesta edição, o festival está organizado em três módulos. O primeiro reúne compositores de músicas autorais inéditas; o segundo contempla intérpretes, que apresentam obras de livre escolha; e o terceiro é formado por instrumentistas que integram a banda de apoio oficial do evento.

Durante os três dias de programação, o público poderá acompanhar apresentações que evidenciam diferentes estilos, interpretações e formas de criação musical, ampliando o contato da população com artistas da região e contribuindo para a formação de público.

Para a Secretaria Municipal de Cultura, o Festival de Música de Jundiaí representa uma oportunidade de fortalecer a cena musical regional, incentivar a criação artística e proporcionar visibilidade aos profissionais da área.

Além das apresentações, a iniciativa contribui para o intercâmbio entre artistas, a circulação da produção musical e a democratização do acesso à cultura, com uma programação gratuita e aberta ao público.

Serviço
5º Festival de Música de Jundiaí
Data: 1º a 3 de outubro de 2026
Local: Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro
Entrada: gratuita
Realização: Secretaria Municipal de Cultura de Jundiaí (SMCULT)

Confira a programação completa

  • 01/10/2026 – Quinta-feira
    18h30 – Sala Glória Rocha
    Izzy Gordon e Margareth Reali – pocket show e bate-papo
    20h – Sala Glória Rocha
    Eric de Sá – Céu Estrelado | Módulo Compositor | Autor: Eric de Sá
    Ana Bê – Pulsos | Módulo Intérprete | Autora: Pitty
    Luara Correia – Medo Bobo | Módulo Intérprete | Autores: Maiara & Maraisa
    Luiza Miana – Luiza | Módulo Intérprete | Autor: Tom Jobim
    Júlia Chepuck – Canário do Reino | Módulo Intérprete | Autor: Tim Maia
    Karina Limsi & Denisar Carvalho – Mas a Clarice não fuma | Módulo Compositor | Autora: Karina Limsi
  • 02/10/2026 – Sexta-feira
    17h – Saguão
    Projeto Guri – Apresentação musical
    20h – Sala Glória Rocha
    Felipe Doro – O Samba é a Cara do Povo | Módulo Compositor | Autores: Felipe Doro e Thiago Cunha
    Banda Rumore – Eterno | Módulo Compositor | Autores: Lucas Negri, Pedro Zomignani e Gian Adriani
    Este Lado Para Cima – Jambú | Módulo Compositor | Autores: João Beneditti, Rogério Schincariol Filho e Danilo Guarniero
    Cassiano Barão – Chuva passageira | Módulo Compositor | Autor: Cassiano Ricardo Roque
    Yuri Sorokay – Black | Módulo Intérprete | Pearl Jam
    Leo Sousa – If I Ain’t Got You | Módulo Intérprete | Alicia Keys
  • 03/10/2026 – Sábado
    19h – Sala Glória Rocha
    Orquestra Municipal de Jundiaí convida Claudinei Duran – Apresentação musical
    19h30 – Saguão
    França – Toínha | Módulo Compositor | Autor: França
    Petroni – Mar de Ilusão | Módulo Compositor | Autor: Raphael Petroni Rodrigues
    Fer Ferigato – A Voz do Luar | Módulo Compositor | Autor: Fer Ferigato
    m4llu – Vilã | Módulo Compositor | Autora: Maria Luisa Ferreira de Oliveira
    Victor Cesare – Let Me Be | Módulo Compositor | Autor: Victor Cesare
    Negrex – Elefante na Sala | Módulo Compositor | Autor: Negrex
    20h30 – Sala Glória Rocha
    Gabi Gandolfi – Um Dia de Domingo | Módulo Intérprete | Tim Maia
    Maria Valentina – Running Up That Hill | Módulo Intérprete | Kate Bush
    GABZ – Obvious | Módulo Intérprete | Ariana Grande
    Nando Ribeiro – Skyline Pidgeon | Módulo Intérprete | Elton John
    Gabriel Nascimento – Risk It All | Módulo Intérprete | Bruno Mars
    Tom Archângelo – Oceano | Módulo Intérprete | Djavan

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