Um homem foi preso por ameaça e violência doméstica, suspeito de tentar invadir a casa da ex-namorada e ameaçar a mulher, a irmã dela e os dois filhos dela, que são crianças. A irmã acabou defendendo a família e atingiu o suspeito com uma facada no braço enquanto ele tentava invadir o imóvel.

A Polícia Militar foi acionada pelo telefone 190 para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Nas proximidades do local, os policiais se depararam com um homem sangrando e com um ferimento no braço. Em seguida, constataram que se tratava do suspeito de ameaçar a solicitante.

A vítima foi localizada e contou aos policiais que o homem era seu ex-namorado e havia tentado invadir a residência, fazendo ameaças de morte. Segundo ela, ele teria dito: “vou te matar, você vai morrer” e “isso não vai ficar assim, sua...”.