28 de setembro de 2026
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Piscina adaptada do Bolão entra na reta final das obras

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Nesta fase, estão sendo colocados os revestimentos e instalados os postes e o sistema de iluminação, além da montagem da casa de máquinas
Nesta fase, estão sendo colocados os revestimentos e instalados os postes e o sistema de iluminação, além da montagem da casa de máquinas

Revestimentos, sistema de iluminação e casa de máquinas são alguns dos serviços que marcam a etapa final das obras da nova piscina adaptada do Complexo Esportivo Nicolino de Luca (Bolão), no Anhangabaú. A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), trabalha na conclusão da estrutura, que será destinada às atividades esportivas e aos programas municipais.

Nesta fase, estão sendo colocados os revestimentos e instalados os postes e o sistema de iluminação, além da montagem da casa de máquinas. Os serviços foram iniciados após a realização dos testes de estanqueidade, que confirmaram a ausência de vazamentos na estrutura da piscina.

A piscina semiolímpica possui 25 metros de comprimento e 12 metros de largura, com profundidade que varia entre 1,10 metro e 1,60 metro.


A acessibilidade é um dos principais pontos do projeto. A nova estrutura contará com elevador, prainha de acesso, área seca para transferência de pessoas que utilizam cadeira de rodas e escada com corrimão. Os recursos foram planejados para oferecer mais segurança, autonomia e conforto aos usuários, especialmente pessoas com mobilidade reduzida, idosos, crianças e gestantes.

“A nova piscina semiolímpica é um equipamento muito aguardado pela população. Ela foi planejada para receber diferentes públicos e atenderá programas importantes do município, como o Peama, o Esporte Maior e a Escola de Esporte”, afirma a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita de Cássia Orsi.

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