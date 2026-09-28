Revestimentos, sistema de iluminação e casa de máquinas são alguns dos serviços que marcam a etapa final das obras da nova piscina adaptada do Complexo Esportivo Nicolino de Luca (Bolão), no Anhangabaú. A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), trabalha na conclusão da estrutura, que será destinada às atividades esportivas e aos programas municipais.

Nesta fase, estão sendo colocados os revestimentos e instalados os postes e o sistema de iluminação, além da montagem da casa de máquinas. Os serviços foram iniciados após a realização dos testes de estanqueidade, que confirmaram a ausência de vazamentos na estrutura da piscina.

A piscina semiolímpica possui 25 metros de comprimento e 12 metros de largura, com profundidade que varia entre 1,10 metro e 1,60 metro.