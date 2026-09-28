28 de setembro de 2026
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COUNTRY NA CADEIA

'Cowboy' é preso durante evento segmentado em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso

Um pai que deve R$ 40 mil em pensão alimentícia ao filho foi capturado por policiais militares durante um evento com temática country realizado no Parque Residencial Jundiaí, em Jundiaí, neste final de semana.

A mãe da criança acionou a PM e informou que o pai do filho, procurado pela Justiça, estaria em uma festa temática, usando botas de couro e roupas de cowboy, como a maioria dos participantes. Ela também apresentou aos policiais uma foto do homem.

Os agentes foram até o local e se depararam com uma multidão. De longe, conseguiram identificar o procurado e aguardaram o momento adequado para realizar a abordagem.

Durante a consulta aos dados pessoais, os policiais confirmaram a identidade do homem e a existência do mandado de prisão relacionado à dívida de R$ 40 mil em pensão alimentícia.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso.

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