Um pai que deve R$ 40 mil em pensão alimentícia ao filho foi capturado por policiais militares durante um evento com temática country realizado no Parque Residencial Jundiaí, em Jundiaí, neste final de semana.

A mãe da criança acionou a PM e informou que o pai do filho, procurado pela Justiça, estaria em uma festa temática, usando botas de couro e roupas de cowboy, como a maioria dos participantes. Ela também apresentou aos policiais uma foto do homem.

Os agentes foram até o local e se depararam com uma multidão. De longe, conseguiram identificar o procurado e aguardaram o momento adequado para realizar a abordagem.