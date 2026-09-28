Experiências compartilhadas por mulheres estão entre as inspirações de "As mulheres que me viram crescer", primeiro livro solo da escritora jundiaiense Maísa Apolinário. O romance será lançado no dia 10 de outubro, sábado, das 10h30 às 13h30, na Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot, em Jundiaí.
A ideia da obra surgiu a partir das próprias experiências de imigração da autora e ganhou novos contornos por meio da escuta de outras mulheres sobre maternidade, casamento e diferentes desafios da experiência feminina. Temas inicialmente pensados para obras distintas acabaram reunidos em uma mesma narrativa ficcional.
“Quando uma mulher decide partilhar sua história, ela ajuda outras a identificar padrões e a ter esperança de que existe uma vida melhor do outro lado das coisas ruins que precisaram atravessar”, afirma Maísa.
No romance, essas questões atravessam a trajetória de Solange, uma mulher marcada pela escassez que aposta em uma viagem sem volta na tentativa de reconstruir a própria vida. Retida na sala de imigração de um aeroporto, a personagem confronta lembranças, culpas e feridas emocionais enquanto busca um novo começo. A narrativa aborda temas como imigração, xenofobia, luto e violência, ao mesmo tempo em que destaca a força dos vínculos e do amparo entre mulheres.
Nascida em Jundiaí, Maísa Apolinário é bióloga e professora, formada pela PUC-Campinas e pela Universidade Nova de Lisboa. Como artista, atua como escritora, atriz, curadora, palestrante e arte-educadora. É uma das autoras da coletânea de contos e poesias "Decreto de Sensibilidade", e "As mulheres que me viram crescer" marca sua estreia literária solo.
Publicado de forma independente pela autora, o livro integra projeto viabilizado por meio da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab). Durante o lançamento, 60 exemplares serão distribuídos gratuitamente aos primeiros participantes, mediante vouchers entregues por ordem de chegada. Outros exemplares estarão disponíveis para venda.
A programação inclui uma conversa sobre a obra, mediada pela escritora Paula Pereira, autora de "Era pra ser um ano sabático", e terá como convidada especial Thalita Cini, autora de "Por Isso, o Amor" e "O homem que colecionava corações quebrados". O evento contará com interpretação em Libras e presença de recepcionista de acessibilidade. Em seguida, haverá coffee break e sessão de autógrafos.
Serviço
Lançamento de “As mulheres que me viram crescer”, de Maísa Apolinário
Data: 10 de outubro de 2026 (sábado)
Horário: das 10h30 às 13h30
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot
Endereço: avenida Dr. Cavalcanti, 396 – Vila Arens, Jundiaí
Programação: conversa sobre a obra, coffee break e sessão de autógrafos
Mediação: Paula Pereira
Convidada especial: Thalita Cini
Acessibilidade: interpretação em Libras e presença de recepcionista de acessibilidade
Distribuição gratuita: 60 exemplares aos primeiros participantes, mediante vouchers distribuídos por ordem de chegada. Também haverá exemplares disponíveis para venda.