Experiências compartilhadas por mulheres estão entre as inspirações de "As mulheres que me viram crescer", primeiro livro solo da escritora jundiaiense Maísa Apolinário. O romance será lançado no dia 10 de outubro, sábado, das 10h30 às 13h30, na Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot, em Jundiaí.

A ideia da obra surgiu a partir das próprias experiências de imigração da autora e ganhou novos contornos por meio da escuta de outras mulheres sobre maternidade, casamento e diferentes desafios da experiência feminina. Temas inicialmente pensados para obras distintas acabaram reunidos em uma mesma narrativa ficcional.

“Quando uma mulher decide partilhar sua história, ela ajuda outras a identificar padrões e a ter esperança de que existe uma vida melhor do outro lado das coisas ruins que precisaram atravessar”, afirma Maísa.