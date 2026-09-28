Um homem foi preso duas vezes em menos de 48 horas, em Cabreúva, primeiro por violência doméstica e, no dia seguinte, por ameaça e desobediência.
A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica e enviou uma equipe ao local, na zona rural de Cabreúva.
Em contato com a solicitante, ela informou que o marido havia sido preso um dia antes por violência doméstica contra ela, mas acabou sendo solto durante a audiência de custódia.
Assim que saiu do Centro de Triagem, ele foi diretamente para a residência, alegando que queria pegar seus pertences. No local, pediu cigarro à filha, que afirmou não ter.
Foi então que ele passou a ameaçá-la.
Os PMs entraram na casa e encontraram o homem deitado na cama. Ele ignorou as ordens para se render, sendo necessária a contenção física e o uso de algemas.
O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso novamente.