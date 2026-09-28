Um homem foi preso duas vezes em menos de 48 horas, em Cabreúva, primeiro por violência doméstica e, no dia seguinte, por ameaça e desobediência.

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica e enviou uma equipe ao local, na zona rural de Cabreúva.

Em contato com a solicitante, ela informou que o marido havia sido preso um dia antes por violência doméstica contra ela, mas acabou sendo solto durante a audiência de custódia.