19 de setembro de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Homem é esfaqueado e fica em estado grave no Centro de Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A DIG trabalha para identificar o autor do crime
A DIG trabalha para identificar o autor do crime

Um homem foi esfaqueado no início da madrugada deste sábado, na Rua Zacarias de Góes, no Centro de Jundiaí. Ele estava dentro do próprio carro quando foi atacado.

A Polícia Militar foi acionada por pessoas que estavam nas proximidades e encontraram marcas de sangue no chão, ao lado do veículo. A vítima apresentava perfurações na região do peito.

O homem foi socorrido e levado ao Hospital São Vicente de Paulo, onde permaneceu internado em estado grave. Segundo as informações registradas na ocorrência, ele precisou ser sedado e ficou inconsciente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Por causa do estado de saúde, a vítima ainda não havia conseguido prestar depoimento aos investigadores, o que dificulta, neste momento, a identificação da dinâmica e da autoria do ataque.

A Perícia Técnica esteve no local para realizar os levantamentos e recolher possíveis evidências. O caso passou a ser investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí.

A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio.

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