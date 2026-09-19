Um homem foi esfaqueado no início da madrugada deste sábado, na Rua Zacarias de Góes, no Centro de Jundiaí. Ele estava dentro do próprio carro quando foi atacado.

A Polícia Militar foi acionada por pessoas que estavam nas proximidades e encontraram marcas de sangue no chão, ao lado do veículo. A vítima apresentava perfurações na região do peito.

O homem foi socorrido e levado ao Hospital São Vicente de Paulo, onde permaneceu internado em estado grave. Segundo as informações registradas na ocorrência, ele precisou ser sedado e ficou inconsciente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).