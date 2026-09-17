Uma empresa do setor de móveis de Jundiaí foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar R$ 20 mil em indenizações por danos morais a um funcionário que relatou ter sofrido assédio eleitoral durante as eleições presidenciais de 2022.
A sentença foi proferida em 4 de setembro de 2026 pela Justiça do Trabalho. O trabalhador havia sido contratado em dezembro de 2021 pela Comercial de Móveis Jordanésia Sociedade Limitada, empresa que integra o grupo econômico responsável pelas Lojas Marabraz.
Segundo o processo, durante o período eleitoral, a empresa criou um grupo no WhatsApp com funcionários e, conforme o relato apresentado à Justiça, os trabalhadores eram pressionados a permanecer no grupo e a votar no candidato indicado pela chefia.
O funcionário afirmou ainda que sofreu pressão psicológica e constrangimentos relacionados à orientação de voto.
Demissão por justa causa foi anulada
A relação entre o trabalhador e a empresa teria se agravado após ele questionar o sistema de pagamento de comissões. Em janeiro de 2024, ele foi demitido por justa causa.
Ao analisar o caso, a Justiça considerou inválida a penalidade e converteu a demissão para desligamento sem justa causa. Com isso, o trabalhador passou a ter direito a verbas como aviso prévio, férias, 13º salário e saque do FGTS com multa de 40%.
A decisão também determinou o pagamento de horas extras e a devolução de valores de comissões que, segundo o processo, haviam sido descontados de forma indevida.
Além da indenização de R$ 10 mil pelo assédio eleitoral, a empresa foi condenada a pagar outros R$ 10 mil por danos morais relacionados à demissão considerada abusiva.
Processo teve nova audiência
Após a primeira condenação, a empresa recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15), alegando que não havia tido a oportunidade de ouvir uma de suas testemunhas.
O tribunal acolheu o pedido e determinou a realização de uma nova audiência para que a defesa pudesse ser ouvida. Segundo a sentença, porém, os representantes da empresa não compareceram à nova audiência.
Diante da ausência, a juíza manteve as condenações estabelecidas anteriormente e aplicou ainda uma multa de 7% sobre o valor da causa por litigância de má-fé.