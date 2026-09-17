Uma empresa do setor de móveis de Jundiaí foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar R$ 20 mil em indenizações por danos morais a um funcionário que relatou ter sofrido assédio eleitoral durante as eleições presidenciais de 2022.

A sentença foi proferida em 4 de setembro de 2026 pela Justiça do Trabalho. O trabalhador havia sido contratado em dezembro de 2021 pela Comercial de Móveis Jordanésia Sociedade Limitada, empresa que integra o grupo econômico responsável pelas Lojas Marabraz.

Segundo o processo, durante o período eleitoral, a empresa criou um grupo no WhatsApp com funcionários e, conforme o relato apresentado à Justiça, os trabalhadores eram pressionados a permanecer no grupo e a votar no candidato indicado pela chefia.