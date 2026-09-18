A primeira habilitação continua fazendo parte dos planos de milhares de pessoas de 18 a 25 anos em Jundiaí, mas o que tem pesado na decisão são os custos finais. Segundo o Detran, nos oito primeiros meses de 2026, foram emitidas 5.071 primeiras habilitações no município, sendo 3.481 para pessoas de 18 a 25 anos. O número já representa 82,4% do total registrado em 2025, quando 4.224 pessoas dessa faixa etária tiraram a primeira habilitação.

As autoescolas do município relatam queda na procura pelo documento e apontam mudanças nos motivos que levam alguém a tirar a carteira, entre elas, o custo. Considerando cerca de 20 aulas práticas a R$ 150 cada, além das taxas do processo, o valor pode chegar a aproximadamente R$ 3,4 mil. Adaiane Marangne, proprietária de uma autoescola na Vila Hortolândia, relata queda de aproximadamente 20% na procura pela primeira habilitação nos últimos anos. Mesmo assim, os jovens de 18 a 25 anos continuam sendo maioria. “Hoje ele tem muitas facilidades com os aplicativos, tipo Uber, e para comprar um veículo hoje em dia é muito caro. Então alguns acabam adiando a CNH”, afirma.

Segundo ela, a habilitação também é vista como investimento profissional. “Existem empresas que contratam pessoas que tenham habilitação para, no futuro, fazer um curso de empilhadeira ou exercer qualquer outra função que precise da CNH. Vejo a carteira como um investimento, tanto para trabalhar em empresas quanto para trabalhar por conta própria”, explica.