Um motociclista morreu após sofrer um grave acidente na tarde desta quinta-feira (17), na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em Jundiaí.

Equipes de emergência foram acionadas para atender à ocorrência e prestaram atendimento à vítima. Apesar dos esforços, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. A ocorrência segue em andamento e deverá ser investigada pelas autoridades responsáveis.