17 de setembro de 2026
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ACIDENTE FATAL

Motorista morre em Rodovia Dom Gabriel, em Jundiaí


| Tempo de leitura: < 1 min
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Um motociclista morreu após sofrer um grave acidente na tarde desta quinta-feira (17), na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em Jundiaí.

Equipes de emergência foram acionadas para atender à ocorrência e prestaram atendimento à vítima. Apesar dos esforços, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. A ocorrência segue em andamento e deverá ser investigada pelas autoridades responsáveis.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima ou sobre as circunstâncias que teriam provocado o acidente.

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