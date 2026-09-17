Um motociclista morreu após sofrer um grave acidente na tarde desta quinta-feira (17), na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em Jundiaí.
Equipes de emergência foram acionadas para atender à ocorrência e prestaram atendimento à vítima. Apesar dos esforços, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. A ocorrência segue em andamento e deverá ser investigada pelas autoridades responsáveis.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima ou sobre as circunstâncias que teriam provocado o acidente.