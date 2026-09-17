A Tebas Incorporadora, em parceria com a plataforma Kwara, realiza dois leilões on-line de bens utilizados em apartamentos decorados de empreendimentos em Jundiaí. Ao todo, são mais de 560 lotes, reunindo móveis, eletrodomésticos, esquadrias, bancadas e objetos utilizados na composição dos ambientes. Os lances começam em R$ 20.

Os leilões têm encerramentos diferentes: o primeiro, com mais de 400 lotes, acontece em 21 de setembro, às 11h, e o segundo, com mais de 150 lotes, em 23 de setembro, às 16h. Entre os produtos disponíveis estão refrigeradores, sofás, armários, poltronas, portas, mesas, vasos, cestos, espelhos, janelas, bancadas, cadeiras, televisores, cooktops, micro-ondas, lavadoras, frigobares e diversos outros itens.

A variedade de produtos amplia o público potencial dos leilões. Os lotes podem interessar a consumidores que procuram móveis e equipamentos para a própria casa, pessoas que estão montando ou renovando um imóvel e pequenos negócios, como escritórios, lojas e salões, que precisam equipar ou atualizar seus ambientes. Revendedores de produtos usados também podem encontrar oportunidades entre os lotes.

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