A Tebas Incorporadora, em parceria com a plataforma Kwara, realiza dois leilões on-line de bens utilizados em apartamentos decorados de empreendimentos em Jundiaí. Ao todo, são mais de 560 lotes, reunindo móveis, eletrodomésticos, esquadrias, bancadas e objetos utilizados na composição dos ambientes. Os lances começam em R$ 20.
Os leilões têm encerramentos diferentes: o primeiro, com mais de 400 lotes, acontece em 21 de setembro, às 11h, e o segundo, com mais de 150 lotes, em 23 de setembro, às 16h. Entre os produtos disponíveis estão refrigeradores, sofás, armários, poltronas, portas, mesas, vasos, cestos, espelhos, janelas, bancadas, cadeiras, televisores, cooktops, micro-ondas, lavadoras, frigobares e diversos outros itens.
A variedade de produtos amplia o público potencial dos leilões. Os lotes podem interessar a consumidores que procuram móveis e equipamentos para a própria casa, pessoas que estão montando ou renovando um imóvel e pequenos negócios, como escritórios, lojas e salões, que precisam equipar ou atualizar seus ambientes. Revendedores de produtos usados também podem encontrar oportunidades entre os lotes.
Mercado imobiliário mantém ritmo aquecido de vendas em 2026
A realização dos leilões ocorre em um momento de manutenção da demanda por imóveis novos no país. Segundo os dados dos Indicadores Imobiliários Nacionais da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), elaborados pela Brain Inteligência Estratégica, 226.536 unidades residenciais novas foram vendidas no primeiro semestre de 2026, alta de 5,4% em relação ao mesmo período de 2025.
Somente no segundo trimestre, foram comercializadas 113.676 unidades, crescimento de 5,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O levantamento considera 221 cidades brasileiras, incluindo capitais, regiões metropolitanas e outros importantes mercados imobiliários.
Com a entrada de novos imóveis no mercado, apartamentos utilizados como unidades-modelo também passam por ciclos de renovação. Nesse processo, móveis, eletrodomésticos e outros bens de alto padrão que deixam de ser utilizados nos espaços decorados podem ser destinados a leilões, criando uma alternativa para sua comercialização e prolongando sua vida útil.
Como participar dos leilões online da Tebas em Jundiaí?
Os leilões são realizados de forma on-line. Para participar, o interessado deve fazer um cadastro, consultar as condições de participação e realizar a habilitação conforme as regras estabelecidas para cada evento.
É importante consultar previamente a descrição dos lotes, as imagens disponíveis, as condições dos produtos e o edital. Os horários de encerramento também devem ser observados: os eventos terminam em 21 de setembro, às 11h, e 23 de setembro, às 16h.
O acesso aos lotes e às informações para participação está disponível neste link.
O que pode ser encontrado nos lotes?
Os dois leilões reúnem produtos de diferentes categorias e faixas de preço. Há desde itens de maior porte, como sofás, armários, refrigeradores, lavadoras e bancadas, até objetos utilizados na composição dos ambientes, como vasos, cestos e espelhos.
A variedade permite diferentes possibilidades de uso. Para quem está mobiliando uma residência, o leilão pode ser uma alternativa para adquirir diversos itens em uma mesma operação. Já pequenos negócios, arquitetos, designers, lojistas e revendedores podem avaliar os lotes de acordo com suas necessidades e possibilidades de reaproveitamento.
Como ocorre em qualquer leilão, no entanto, o valor final depende dos lances registrados e também de despesas e comissão. Por isso, antes de participar, é importante verificar as condições específicas de cada lote, os valores envolvidos na operação e eventuais custos adicionais previstos no edital.
“Os leilões digitais têm ampliado o acesso a itens de qualidade e criado novas possibilidades tanto para empresas quanto para consumidores. Além de gerar liquidez para ativos que já cumpriram seu ciclo original, esse modelo contribui para o reaproveitamento estruturado de bens que ainda possuem valor de uso”, afirma o CEO da Kwara, Thiago da Mata.
Cuidados ao participar de leilões on-line
Com a popularização dos leilões on-line de produtos de logística reversa, estoques e outros ativos, como de apartamentos decorados, também aumentam os riscos de golpes. Antes de participar, alguns cuidados ajudam a verificar a confiabilidade das plataformas e a evitar prejuízos.
Verifique o site e a empresa responsável pelo leilão: antes de fazer um cadastro ou dar um lance, confira se a plataforma é legítima, quem organiza a venda e quais são os canais oficiais de atendimento. Também é importante analisar os termos e condições do leilão e verificar se as informações sobre os produtos e as regras para participação estão disponíveis de forma clara.
Confira o edital e a descrição dos lotes: leia atentamente as informações sobre cada lote, incluindo a origem dos produtos, o estado de conservação e eventuais avarias. Também vale verificar as fotos disponibilizadas e, quando possível, as condições para visitar e inspecionar as mercadorias antes do lance.
Desconfie de ofertas fora da realidade: preços baixos fazem parte da dinâmica dos leilões, mas descontos excessivamente vantajosos podem ser um sinal de alerta. Desconfie de anúncios que prometem produtos de alto valor por preços incompatíveis, especialmente quando houver pressão para realizar o pagamento rapidamente.
Prefira formas de pagamento seguras: dê preferência aos meios de pagamento disponibilizados oficialmente pela plataforma e verifique os dados do beneficiário antes de concluir a transação. Evite pagamentos solicitados por fora do site do leilão, especialmente transferências para contas de terceiros ou métodos que dificultem o rastreamento da operação.