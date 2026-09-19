Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma abordagem da Força Tática do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior (49º BPM/I), na madrugada deste sábado (19), em Jundiaí. A ocorrência foi registrada na rua Uva Itália.
Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento preventivo pela região quando os policiais perceberam um veículo Meriva fazendo uma manobra brusca, em uma atitude que chamou a atenção dos agentes.
O carro foi abordado e, durante a fiscalização, o condutor demonstrou nervosismo. Na vistoria do veículo, os policiais encontraram diferentes tipos de drogas, que estavam embaladas e, segundo a PM, prontas para a comercialização.
Ainda de acordo com os policiais, o homem acabou admitindo que transportava os entorpecentes para o bairro Vista Alegre, nas proximidades do local da abordagem.
Durante a ocorrência, também foi localizado um celular parcialmente danificado. O suspeito teria informado aos policiais que quebrou o aparelho de propósito para tentar impedir o acesso a informações relacionadas à atividade investigada.
O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde, segundo a PM, foi constatado que ele já teria se envolvido em ocorrências de fuga da Guarda Municipal. A consulta também apontou que o veículo abordado teria sido relacionado anteriormente a um roubo a residência.
Diante dos fatos, o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso, à disposição da Justiça.