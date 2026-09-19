Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma abordagem da Força Tática do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior (49º BPM/I), na madrugada deste sábado (19), em Jundiaí. A ocorrência foi registrada na rua Uva Itália.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento preventivo pela região quando os policiais perceberam um veículo Meriva fazendo uma manobra brusca, em uma atitude que chamou a atenção dos agentes.

O carro foi abordado e, durante a fiscalização, o condutor demonstrou nervosismo. Na vistoria do veículo, os policiais encontraram diferentes tipos de drogas, que estavam embaladas e, segundo a PM, prontas para a comercialização.