O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo Milton Leite (União Brasil) se entregou à polícia na tarde desta sexta-feira (18), em uma unidade da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Ele foi preso por força de um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.
Leite é um dos alvos da Operação Vectura Corrupta, realizada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que investiga suspeitas de infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) em empresas do transporte coletivo da capital paulista e possíveis relações com agentes públicos.
Polícia procurou ex-vereador em Sorocaba
Antes de se entregar, Leite havia sido procurado pela polícia em Sorocaba, no interior do estado. Na manhã desta sexta-feira, agentes foram até um endereço ligado ao político e a um ex-assessor, mas não o encontraram.
Durante as buscas, foram apreendidos cerca de R$ 280 mil em dinheiro e US$ 89 mil, valor estimado em aproximadamente R$ 458 mil na cotação informada pelas autoridades, totalizando mais de R$ 700 mil em espécie. A polícia também encontrou uma passagem entre dois imóveis. A origem do dinheiro será investigada.
Investigação
Segundo as investigações, Milton Leite é apontado como possível proprietário de fato da Transwolff, empresa de ônibus que já foi alvo de medidas das autoridades por suspeitas de ligação com o PCC. Leite nega as acusações e afirma que não é dono da empresa nem mantém relação com integrantes da facção.
A operação teve 16 mandados de prisão temporária autorizados pela Justiça, além de mandados de busca e apreensão. A investigação apura ainda possíveis casos de corrupção e relações entre o crime organizado, empresas de transporte e o financiamento de campanhas políticas.
Milton Leite deixou a Câmara Municipal de São Paulo ao final de 2024, após sete mandatos consecutivos. Ele presidiu o Legislativo paulistano por seis anos.