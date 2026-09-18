O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo Milton Leite (União Brasil) se entregou à polícia na tarde desta sexta-feira (18), em uma unidade da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Ele foi preso por força de um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

Leite é um dos alvos da Operação Vectura Corrupta, realizada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que investiga suspeitas de infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) em empresas do transporte coletivo da capital paulista e possíveis relações com agentes públicos.

Polícia procurou ex-vereador em Sorocaba

Antes de se entregar, Leite havia sido procurado pela polícia em Sorocaba, no interior do estado. Na manhã desta sexta-feira, agentes foram até um endereço ligado ao político e a um ex-assessor, mas não o encontraram.