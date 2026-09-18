A Oktober Polo Jundiaí 2026 chega com uma das principais novidades de sua história: pela primeira vez, o evento será realizado no Espaço Expressa, novo endereço que amplia as possibilidades de ocupação e cria uma experiência diferente para o público. A festa acontece nos dias 10, 11, 17 e 18 de outubro, com entrada gratuita, reunindo cerveja artesanal, gastronomia, música e cultura alemã.
A mudança de endereço também trouxe uma nova configuração para a programação. A Oktober Polo terá dois palcos, um interno e outro externo, permitindo que diferentes atrações aconteçam ao longo do dia e criando uma nova dinâmica de circulação entre os ambientes. Um dos palcos ficará integrado à praça de alimentação, aproximando ainda mais música, gastronomia e convivência.
A proposta é fazer com que o visitante não precise escolher entre assistir a um show ou aproveitar a gastronomia. A programação foi pensada para que as atrações façam parte da experiência de estar na festa, com música acontecendo em diferentes pontos do complexo.
Música do início ao fim
A programação musical é um dos destaques da nova edição. São mais de 20 apresentações de artistas locais e escolas de música, formando uma agenda diversificada, com rock, blues, soul, pop e música alemã ao longo dos quatro dias.
E o blues terá um espaço especial já na abertura da programação. No sábado, 10 de outubro, o Clube do Blues fará três apresentações no palco externo, às 14h30, 17h e 19h30. A sequência transforma o primeiro sábado em um verdadeiro Dia do Blues dentro da Oktober Polo, com o gênero ocupando diferentes momentos da tarde e do início da noite e acompanhando o público enquanto ele aproveita a praça de alimentação e as demais atrações do evento.
Entre os outros nomes confirmados estão Rock'n Road, Aranhas Amplificadas, Juliana Kosso, Reprise Inédita, Ted Nicotina, Radical Chic, Studio 54, Soul Balanço e Mayara Manga. A programação também contará com a participação da School of Rock, levando estudantes e novos músicos para os palcos do evento.
A música típica alemã estará representada pelo Bando do Fritz, a banda Oktoberfesteira que fará quatro apresentações ao longo dos dois finais de semana. O grupo será uma das atrações responsáveis por reforçar a atmosfera de Oktoberfest e colocar o público no clima da celebração.
A programação ainda terá a presença do DJ 70 Polegadas, além de dois mestres de cerimônias, que conduzirão os diferentes momentos da festa.
Dois palcos, diferentes experiências
A criação de dois palcos é uma das mudanças que mais interfere na experiência do público. Enquanto o palco interno concentra parte das apresentações em um ambiente do complexo, o palco externo amplia a programação para a área aberta e estabelece uma conexão direta com a praça de alimentação.
A estrutura permite que a música acompanhe o visitante durante diferentes momentos da festa. É possível chegar para conhecer as cervejarias, passar pela área gastronômica, acompanhar uma apresentação musical, circular pelo espaço e continuar aproveitando a programação sem que o evento perca seu ritmo.
Além dos shows, a Oktober Polo terá apresentações de danças típicas alemãs, completando a programação cultural e reforçando a identidade da festa.
Cerveja artesanal, gastronomia e cultura
A música é apenas uma das novidades de uma edição que também chega maior em estrutura e variedade. Serão 14 cervejarias artesanais, mais de 80 torneiras e mais de 50 estilos de cerveja, oferecendo ao público diferentes possibilidades para conhecer a produção cervejeira.
A gastronomia também terá papel de destaque, com comida típica alemã e mais de 20 expositores distribuídos pelas áreas do evento. A combinação entre praça de alimentação, cervejarias e os dois palcos transforma o Espaço Expressa em um grande circuito de experiências durante os quatro dias de festa.
A programação foi planejada para receber públicos diferentes. O evento terá Espaço Kids, será pet friendly, terá classificação livre e estacionamento solidário.
Um novo capítulo para a Oktober Polo
Depois de edições realizadas no Parque da Uva, a Oktober Polo Jundiaí chega ao Espaço Expressa com uma estrutura que permite ampliar a proposta do evento. A expectativa da organização é receber aproximadamente 25 mil pessoas durante os quatro dias.
Mais do que uma mudança de endereço, a chegada ao Espaço Expressa representa uma nova fase para a Oktober Polo. Com dois palcos, programação musical diversificada, atrações culturais, cervejarias artesanais e gastronomia, a festa aposta em uma experiência em que o público possa circular, descobrir novos ambientes e aproveitar diferentes atrações ao longo do dia.
A realização é da Rota da Cerveja Artesanal, com organização do Polo Cervejeiro de Jundiaí e Região.
Serviço — Oktober Polo Jundiaí 2026
Quando: 10 e 11 de outubro; 17 e 18 de outubro de 2026
Horários: sábados, das 11h às 22h; domingos, das 11h às 21h
Onde: Espaço Expressa Jundiaí
Endereço: Avenida União dos Ferroviários, nº 1760 – Jundiaí/SP
Entrada: gratuita
Classificação: livre
Estacionamento: solidário
Pet friendly: sim
Espaço Kids: sim
Cervejarias: 14
Torneiras: mais de 80
Estilos de cerveja: mais de 50
Gastronomia: típica alemã e opções variadas, com mais de 20 expositores
Atrações musicais: mais de 20
Palcos: dois — interno e externo
Realização: Rota da Cerveja Artesanal
Organização: Polo Cervejeiro de Jundiaí e Região
Apoio: COMTUR – Conselho Municipal de Turismo de Jundiaí; Prefeitura Municipal de Jundiaí; Hotel Travel In; Jundiai Outdoor; SerpCorp; Supermercados Boa; Liberato; Ferraspari.