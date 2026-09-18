A Oktober Polo Jundiaí 2026 chega com uma das principais novidades de sua história: pela primeira vez, o evento será realizado no Espaço Expressa, novo endereço que amplia as possibilidades de ocupação e cria uma experiência diferente para o público. A festa acontece nos dias 10, 11, 17 e 18 de outubro, com entrada gratuita, reunindo cerveja artesanal, gastronomia, música e cultura alemã.

A mudança de endereço também trouxe uma nova configuração para a programação. A Oktober Polo terá dois palcos, um interno e outro externo, permitindo que diferentes atrações aconteçam ao longo do dia e criando uma nova dinâmica de circulação entre os ambientes. Um dos palcos ficará integrado à praça de alimentação, aproximando ainda mais música, gastronomia e convivência.

A proposta é fazer com que o visitante não precise escolher entre assistir a um show ou aproveitar a gastronomia. A programação foi pensada para que as atrações façam parte da experiência de estar na festa, com música acontecendo em diferentes pontos do complexo.