O Ballet da Casa da Cultura de Itupeva foi destaque na etapa paulista do Festival Dança Brasil, realizada no último domingo (13), no Teatro Gamaro, no bairro da Mooca, em São Paulo. As bailarinas do município conquistaram seis premiações em diferentes categorias e também receberam seleções especiais para participar de eventos nacionais e internacionais.

A equipe itupevense foi orientada pelas professoras Carol Blumer e Cris Blumer. Entre os principais resultados está o 1º lugar na categoria Conjunto Clássico, conquistado pela coreografia “Até o sinal tocar”, de autoria de Carol Blumer.

Confira as premiações: