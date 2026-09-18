O Ballet da Casa da Cultura de Itupeva foi destaque na etapa paulista do Festival Dança Brasil, realizada no último domingo (13), no Teatro Gamaro, no bairro da Mooca, em São Paulo. As bailarinas do município conquistaram seis premiações em diferentes categorias e também receberam seleções especiais para participar de eventos nacionais e internacionais.
A equipe itupevense foi orientada pelas professoras Carol Blumer e Cris Blumer. Entre os principais resultados está o 1º lugar na categoria Conjunto Clássico, conquistado pela coreografia “Até o sinal tocar”, de autoria de Carol Blumer.
Confira as premiações:
1º lugar – Conjunto Clássico: “Até o sinal tocar”, coreografia de Carol Blumer;
2º lugar – Solo Clássico: “Entre patinhas”, com a bailarina Nicoly Brito e coreografia de Carol Blumer;
2º lugar – Conjunto Clássico: “Desconexão”, coreografia de Carol Blumer;
3º lugar – Solo Estilo Livre: “Raiz viva… a verdade no tempo”, com a bailarina Esther Rosa e coreografia de Cris Blumer;
3º lugar – Solo Clássico: “Colorindo o mundo”, com a bailarina Lorena Randa e coreografia de Carol Blumer;
3º lugar – Solo Clássico: “Pequena descoberta”, com a bailarina Rafaella Rocha e coreografia de Carol Blumer.
Seleções para eventos internacionais
Além das premiações, algumas coreografias apresentadas pela Casa da Cultura receberam seleções especiais para eventos nacionais e internacionais.
O conjunto “Desconexão”, com coreografia de Carol Blumer, foi selecionado, com isenção, para o Tanzolymp, em Berlim, na Alemanha.
Já a coreografia “O despertar da bailarina”, apresentada por Livia Sousa e também coreografada por Carol Blumer, foi selecionada, com isenção, para a Portugal Dance Competition.
A coreografia “Até o sinal tocar”, que conquistou o primeiro lugar na categoria Conjunto Clássico, também recebeu seleção para apresentações na Disney Performing Arts e na abertura da NBA.
Reconhecimento pelo conjunto da obra
Outro destaque da participação de Itupeva no festival foi a conquista de um prêmio em dinheiro pelo conjunto da obra, concedido à coreógrafa Carol Blumer.
A premiação reconhece o trabalho desenvolvido ao longo das apresentações realizadas no festival e representa mais um reconhecimento à atuação da Casa da Cultura de Itupeva na formação de bailarinos e na valorização da dança no município.