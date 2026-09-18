O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Várzea Paulista realiza, na quarta-feira (23), uma entrevista presencial para contratação de cozinheiro e ajudante de cozinha pelo Grupo GPS. A seleção será realizada das 9h às 12h, na sala 02 do PAT. Os interessados devem comparecer ao local com currículo e documentos pessoais.
Para participar do processo seletivo, é necessário ter experiência ou já ter atuado em cozinha, além de disponibilidade de horário e facilidade de acesso aos locais atendidos pelo transporte fretado.
As oportunidades contemplam postos em Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jundiaí e Perus.
Entre os benefícios oferecidos estão refeição no local, Vale Alimentação de R$ 333,33, assistência médica, assistência odontológica e Vale-Transporte ou transporte fretado.
O PAT de Várzea Paulista está localizado na Rua João Póvoa, 97, Jardim do Lar, no prédio do Facilita.