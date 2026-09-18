A Unidade Gestora Municipal de Educação (UGME) divulgou o calendário das próximas etapas, que contemplam os anos letivos de 2026 e 2027, para quem busca uma vaga em creche ainda para o ano letivo de 2026, as inscrições podem ser realizadas até 30 de setembro. O procedimento pode ser feito pela internet ou presencialmente na unidade escolar mais próxima da residência.
A quarta e última chamada está prevista para 31 de outubro e será divulgada no Portal da Prefeitura. A oferta das vagas dependerá da disponibilidade de cada unidade escolar.
Já as inscrições para vagas em creche para o ano letivo de 2027 serão realizadas entre 3 de novembro e 10 de dezembro de 2026. Os responsáveis poderão fazer o procedimento pela internet ou presencialmente. A divulgação da primeira chamada está prevista para 29 de janeiro de 2027.
Para a Pré-Escola, a pré-matrícula referente ao ano letivo de 2027 acontece de 21 de setembro a 21 de outubro de 2026. O procedimento poderá ser realizado pelo site da Prefeitura ou presencialmente na unidade de Pré-Escola mais próxima da residência.
A Pré-Escola é uma etapa obrigatória da Educação Básica para crianças de 4 e 5 anos, considerando a data de corte de 31 de março de 2027. A indicação da unidade escolar para a efetivação da matrícula será divulgada nos dias 18 e 19 de novembro de 2026, pelo Portal da Prefeitura e diretamente pelas unidades de ensino.
Caso a procura seja superior ao número de vagas disponíveis na unidade escolhida pela família, outra unidade escolar poderá ser indicada, de acordo com a disponibilidade da Rede Municipal de Ensino.
Já no Ensino Fundamental, o período de rematrícula para o ano letivo de 2027 será de 1º a 16 de outubro de 2026. O procedimento deverá ser realizado na unidade escolar onde o aluno já está matriculado.
Para alunos novos, a matrícula deverá ser efetivada entre 23 e 30 de novembro de 2026, na unidade escolar de interesse. Já os responsáveis por estudantes provenientes de outros municípios deverão procurar uma unidade da Rede Municipal de Ensino para solicitar a transferência durante os meses de dezembro de 2026 e janeiro de 2027.
A UGME orienta os pais e responsáveis a acompanharem os prazos de cada etapa para evitar a perda das datas. Os procedimentos e a documentação necessária estão disponíveis no Portal da Prefeitura.
Para mais informações, a Unidade Gestora Municipal de Educação atende pelos telefones 4596-9000, 4596-9001 e 4596-9019.