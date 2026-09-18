A Unidade Gestora Municipal de Educação (UGME) divulgou o calendário das próximas etapas, que contemplam os anos letivos de 2026 e 2027, para quem busca uma vaga em creche ainda para o ano letivo de 2026, as inscrições podem ser realizadas até 30 de setembro. O procedimento pode ser feito pela internet ou presencialmente na unidade escolar mais próxima da residência.

A quarta e última chamada está prevista para 31 de outubro e será divulgada no Portal da Prefeitura. A oferta das vagas dependerá da disponibilidade de cada unidade escolar.

Já as inscrições para vagas em creche para o ano letivo de 2027 serão realizadas entre 3 de novembro e 10 de dezembro de 2026. Os responsáveis poderão fazer o procedimento pela internet ou presencialmente. A divulgação da primeira chamada está prevista para 29 de janeiro de 2027.