14 de setembro de 2026
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TAEKWONDO

Time Jundiaí conquista cinco medalhas

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Equipe fechou etapa estadual com quatro ouros e uma prata
Equipe fechou etapa estadual com quatro ouros e uma prata

O Time Jundiaí/K’s conquistou cinco medalhas na terceira e última etapa da Copa São Paulo de Taekwondo, realizada no fim de semana, em Guarulhos. A equipe jundiaiense terminou a competição com quatro ouros e uma prata, em evento que encerrou o calendário estadual de 2026.

Na categoria Infantil, Davi Lucca conquistou a medalha de ouro. Entre os Juvenis, Alanis Alves e Christian Nunes também ficaram no primeiro lugar, enquanto Leander Menegatti terminou com a prata. Daniela Momesso foi campeã na categoria Master.

Dos cinco medalhistas, quatro são alunos do projeto de aulas regulares desenvolvido no CECE Dal Santo. A equipe teve ainda Bianca Rocha, Daniela Momesso e Sergio Filho na comissão técnica, além das árbitras Júlia Rocha e Lavinya Rufino. A coordenação é do Grão Mestre Lucas Rebello.

A etapa também definiu parte do caminho para a Copa do Brasil, que será disputada em outubro, em Fortaleza (CE). A competição nacional será classificatória para o Grand Slam da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), previsto para o início de 2027.

Paralelamente à disputa da Copa São Paulo, atletas, técnicos e árbitros do Time Jundiaí/K’s participaram do Meeting Olímpico Estadual, também em Guarulhos. O evento reuniu nomes de destaque do taekwondo brasileiro para treinamentos, atividades técnicas e troca de experiências.

Agora, a equipe aguarda a contabilização dos resultados das três etapas da Copa São Paulo para conhecer os atletas classificados para a Copa do Brasil. Segundo o time, pelo menos três jundiaienses já têm classificação garantida para a competição nacional.

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