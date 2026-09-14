O Time Jundiaí/K’s conquistou cinco medalhas na terceira e última etapa da Copa São Paulo de Taekwondo, realizada no fim de semana, em Guarulhos. A equipe jundiaiense terminou a competição com quatro ouros e uma prata, em evento que encerrou o calendário estadual de 2026.
Na categoria Infantil, Davi Lucca conquistou a medalha de ouro. Entre os Juvenis, Alanis Alves e Christian Nunes também ficaram no primeiro lugar, enquanto Leander Menegatti terminou com a prata. Daniela Momesso foi campeã na categoria Master.
Dos cinco medalhistas, quatro são alunos do projeto de aulas regulares desenvolvido no CECE Dal Santo. A equipe teve ainda Bianca Rocha, Daniela Momesso e Sergio Filho na comissão técnica, além das árbitras Júlia Rocha e Lavinya Rufino. A coordenação é do Grão Mestre Lucas Rebello.
A etapa também definiu parte do caminho para a Copa do Brasil, que será disputada em outubro, em Fortaleza (CE). A competição nacional será classificatória para o Grand Slam da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), previsto para o início de 2027.
Paralelamente à disputa da Copa São Paulo, atletas, técnicos e árbitros do Time Jundiaí/K’s participaram do Meeting Olímpico Estadual, também em Guarulhos. O evento reuniu nomes de destaque do taekwondo brasileiro para treinamentos, atividades técnicas e troca de experiências.
Agora, a equipe aguarda a contabilização dos resultados das três etapas da Copa São Paulo para conhecer os atletas classificados para a Copa do Brasil. Segundo o time, pelo menos três jundiaienses já têm classificação garantida para a competição nacional.