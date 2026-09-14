O Time Jundiaí/K’s conquistou cinco medalhas na terceira e última etapa da Copa São Paulo de Taekwondo, realizada no fim de semana, em Guarulhos. A equipe jundiaiense terminou a competição com quatro ouros e uma prata, em evento que encerrou o calendário estadual de 2026.

Na categoria Infantil, Davi Lucca conquistou a medalha de ouro. Entre os Juvenis, Alanis Alves e Christian Nunes também ficaram no primeiro lugar, enquanto Leander Menegatti terminou com a prata. Daniela Momesso foi campeã na categoria Master.

Dos cinco medalhistas, quatro são alunos do projeto de aulas regulares desenvolvido no CECE Dal Santo. A equipe teve ainda Bianca Rocha, Daniela Momesso e Sergio Filho na comissão técnica, além das árbitras Júlia Rocha e Lavinya Rufino. A coordenação é do Grão Mestre Lucas Rebello.