O Brasil derrotou a Argentina neste domingo, 13 de setembro, por 3 sets a 0, parciais de 26-24, 25-19 e 25-16. Com isso, conquistou o Pré-Olímpico Sul-Americano de 2026, no Maracanãzinho, assegurando vaga nos Jogos Olímpicos LA28.

A equipe dirigida por José Roberto Guimarães se junta a Turquia (Europa), Egito (África), Tailândia (Ásia) e Canadá (América do Norte e Central) entre as equipes já garantidas nos próximos Jogos Olímpicos.

Com o fim dos continentais femininos, as próximas oportunidades de vaga em LA28 virão da Copa do Mundo de 2027 (três vagas) e do ranking mundial de junho de 2028 (três vagas).