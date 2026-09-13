O Brasil derrotou a Argentina neste domingo, 13 de setembro, por 3 sets a 0, parciais de 26-24, 25-19 e 25-16. Com isso, conquistou o Pré-Olímpico Sul-Americano de 2026, no Maracanãzinho, assegurando vaga nos Jogos Olímpicos LA28.
A equipe dirigida por José Roberto Guimarães se junta a Turquia (Europa), Egito (África), Tailândia (Ásia) e Canadá (América do Norte e Central) entre as equipes já garantidas nos próximos Jogos Olímpicos.
Com o fim dos continentais femininos, as próximas oportunidades de vaga em LA28 virão da Copa do Mundo de 2027 (três vagas) e do ranking mundial de junho de 2028 (três vagas).
Como os Comitês Olímpicos Nacionais têm autoridade exclusiva sobre a representação de seus respectivos países nos Jogos Olímpicos, a participação dos atletas nos Jogos de Los Angeles depende de seus CONs selecioná-los para representar sua delegação em LA28.
Este é a 24ª medalha de ouro do Brasil no Sul-Americano, 16ª seguida. A equipe contou com suas titulares, sendo marcada pelo retorno de Gabi após lesão e pela baixa de Rosamaria, que machucou o joelho esquerdo durante o torneio.
A seleção brasileira masculina de vôlei disputa o Sul-Americano, também em busca da classificação para LA28, a partir desta terça-feira, 15 de setembro.