O Paulista de Jundiaí perdeu por 1 a 0 para o Rio Branco neste sábado (12), no Estádio Décio Vitta, em Americana, pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20 Série B. O único gol da partida foi marcado por Nicolas.
Com o resultado, o Rio Branco leva vantagem para o confronto de volta, mas a vaga na semifinal ainda está aberta. O segundo jogo será no próximo sábado (19), às 10h, no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí. Em caso de empate no placar agregado, a classificação será decidida nos pênaltis.
O Paulista precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente. Uma vitória por um gol leva a decisão para as penalidades.