14 de setembro de 2026
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FIM DE JOGO

Paulista perde para o Rio Branco na ida das quartas do Sub-20

Por Da redação | Jornal deJundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O Paulista precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente
O Paulista precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente

O Paulista de Jundiaí perdeu por 1 a 0 para o Rio Branco neste sábado (12), no Estádio Décio Vitta, em Americana, pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20 Série B. O único gol da partida foi marcado por Nicolas.

Com o resultado, o Rio Branco leva vantagem para o confronto de volta, mas a vaga na semifinal ainda está aberta. O segundo jogo será no próximo sábado (19), às 10h, no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí. Em caso de empate no placar agregado, a classificação será decidida nos pênaltis.

O Paulista precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente. Uma vitória por um gol leva a decisão para as penalidades.

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