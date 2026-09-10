O Time Jundiaí conquistou cinco medalhas na etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê, realizada entre os dias 3 e 6 de setembro, em Goiânia (GO). A equipe terminou a competição com uma medalha de ouro, uma de prata e três de bronze.
O ouro foi conquistado por Murilo Maciel Teixeira, da equipe Willians Quirino, no kumite Cadete Masculino até 63 kg. Adryan Dias, da Academia Aposte, ficou com a prata no kata Sub-10 Masculino.
As três medalhas de bronze foram obtidas por Gabriel Moraes, da Kakaton Academia, no kumite Sub-12 Masculino até 40 kg; Lorenzo Mietto, da Giko Karate, no kumite Sub-12 Masculino até 35 kg; e Thaís Príncipe Ghiotti, também da Kakaton, no kumite Júnior Feminino até 48 kg.
Com os resultados, os atletas garantiram classificação para as finais do Campeonato Brasileiro de Karatê de 2026. As disputas serão realizadas em duas sedes, de acordo com as categorias dos competidores.
A etapa final para as categorias Sub-21, Sênior, Máster, Universitário e Kata está marcada para 27 de outubro a 1º de novembro, em Caruaru (PE). Já as categorias do Sub-8 ao Júnior e o segmento estudantil competirão de 24 a 29 de novembro, em Londrina (PR).
A delegação de São Paulo também encerrou a etapa nacional como campeã geral. Técnico do Time Jundiaí e da Seleção Paulista, Anderson Bogniotti, o “Ton”, destacou o trabalho desenvolvido diariamente pelos professores e técnicos nos treinamentos.