O Time Jundiaí conquistou cinco medalhas na etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê, realizada entre os dias 3 e 6 de setembro, em Goiânia (GO). A equipe terminou a competição com uma medalha de ouro, uma de prata e três de bronze.

O ouro foi conquistado por Murilo Maciel Teixeira, da equipe Willians Quirino, no kumite Cadete Masculino até 63 kg. Adryan Dias, da Academia Aposte, ficou com a prata no kata Sub-10 Masculino.

As três medalhas de bronze foram obtidas por Gabriel Moraes, da Kakaton Academia, no kumite Sub-12 Masculino até 40 kg; Lorenzo Mietto, da Giko Karate, no kumite Sub-12 Masculino até 35 kg; e Thaís Príncipe Ghiotti, também da Kakaton, no kumite Júnior Feminino até 48 kg.