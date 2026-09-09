09 de setembro de 2026
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FIM DE TRAJETÓRIA

Paulista anuncia saída de Vinícius Munhoz

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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JP Esportes/Paulista FC

O Paulista anunciou nesta quarta-feira (9) a saída do técnico Vinícius Munhoz do comando da equipe profissional. O treinador estava à frente do Galo desde a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista e também comandou o time na Copa Paulista.

Ao todo, Munhoz dirigiu o Paulista em 20 partidas oficiais na temporada, com nove vitórias, quatro empates e sete derrotas. O trabalho teve início durante a Série A3 e prosseguiu na Copa Paulista, encerrando-se após a participação da equipe na competição.

Na Série A3, foram 12 jogos sob o comando do treinador, com seis vitórias, três empates e três derrotas. O Paulista terminou a campanha com classificação para a fase decisiva da competição.

Já na Copa Paulista, Munhoz esteve à frente do time em oito partidas. Foram três vitórias, um empate e quatro derrotas durante a trajetória do clube no torneio.

A saída também marca o fim do trabalho do auxiliar técnico André Zaccharias, que acompanhava o treinador na comissão. Em nota, o Paulista agradeceu aos dois profissionais pela dedicação e pelo trabalho desenvolvido durante a passagem pelo clube.

O clube ainda não anunciou quem será o responsável pelo comando da equipe profissional após a saída de Munhoz. O Paulista se prepara para a sequência da temporada, que inclui o planejamento para os próximos compromissos do futebol profissional.

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