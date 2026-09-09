O Paulista anunciou nesta quarta-feira (9) a saída do técnico Vinícius Munhoz do comando da equipe profissional. O treinador estava à frente do Galo desde a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista e também comandou o time na Copa Paulista.

Ao todo, Munhoz dirigiu o Paulista em 20 partidas oficiais na temporada, com nove vitórias, quatro empates e sete derrotas. O trabalho teve início durante a Série A3 e prosseguiu na Copa Paulista, encerrando-se após a participação da equipe na competição.

Na Série A3, foram 12 jogos sob o comando do treinador, com seis vitórias, três empates e três derrotas. O Paulista terminou a campanha com classificação para a fase decisiva da competição.