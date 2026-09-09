A Seleção Brasileira teve sua lista de convocados divulgada nesta quarta-feira (9) para os próximos compromissos internacionais. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil disputará três amistosos entre setembro e outubro, contra Austrália e Índia.
O primeiro duelo será contra a Austrália, no dia 25 de setembro, em Townsville. Quatro dias depois, em 29 de setembro, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez em Brisbane. Após os compromissos na Austrália, a Seleção seguirá para a Índia. O Brasil enfrenta a seleção indiana em 3 de outubro, em Calcutá. Será o primeiro confronto entre as seleções principais de Brasil e Índia.
Confira os convocados
Goleiros
- Hugo Souza
- Pedro Morisco
- Otávio Costa
Defensores
- Arthur Dias
- Douglas Santos
- Gabriel Magalhães
- Jair Cunha
- Marquinhos
- Matheuzinho
- Mauro Jr.
- Vitor Reis
- Wesley
Meio-campistas
- Andrey Santos
- Breno Bidon
- Bruno Guimarães
- Danilo Santos
- Douglas Luiz
- Gabriel Bontempo
Atacantes
- Endrick
- Estêvão
- João Pedro
- Pedro
- Raphinha
- Rayan
- Samuel Lino
- Vini Jr.
Além da sequência de amistosos de setembro e outubro, a Seleção Brasileira também terá Japão e Singapura como adversários em novembro, dando continuidade à preparação da equipe para os próximos desafios do calendário internacional.