09 de setembro de 2026
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AMISTOSOS

Ancelotti convoca Seleção Brasileira pela 1° vez após a Copa

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Foto: Divulgação
Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil disputará três amistosos entre setembro e outubro, contra Austrália e Índia.
Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil disputará três amistosos entre setembro e outubro, contra Austrália e Índia.

A Seleção Brasileira teve sua lista de convocados divulgada nesta quarta-feira (9) para os próximos compromissos internacionais. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil disputará três amistosos entre setembro e outubro, contra Austrália e Índia.

O primeiro duelo será contra a Austrália, no dia 25 de setembro, em Townsville. Quatro dias depois, em 29 de setembro, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez em Brisbane. Após os compromissos na Austrália, a Seleção seguirá para a Índia. O Brasil enfrenta a seleção indiana em 3 de outubro, em Calcutá. Será o primeiro confronto entre as seleções principais de Brasil e Índia.

Confira os convocados

Goleiros

  • Hugo Souza
  • Pedro Morisco
  • Otávio Costa

Defensores

  • Arthur Dias
  • Douglas Santos
  • Gabriel Magalhães
  • Jair Cunha
  • Marquinhos
  • Matheuzinho
  • Mauro Jr.
  • Vitor Reis
  • Wesley

Meio-campistas

  • Andrey Santos
  • Breno Bidon
  • Bruno Guimarães
  • Danilo Santos
  • Douglas Luiz
  • Gabriel Bontempo

Atacantes

  • Endrick
  • Estêvão
  • João Pedro
  • Pedro
  • Raphinha
  • Rayan
  • Samuel Lino
  • Vini Jr.

Além da sequência de amistosos de setembro e outubro, a Seleção Brasileira também terá Japão e Singapura como adversários em novembro, dando continuidade à preparação da equipe para os próximos desafios do calendário internacional.

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