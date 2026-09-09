A equipe feminina Sub-19 do Time Jundiaí venceu o Centro Olímpico por 3 sets a 0, neste domingo, em São Paulo, pelo Campeonato Estadual da Federação Paulista de Volleyball. As parciais foram de 25/18, 25/16 e 25/20.

Com o resultado, Jundiaí chegou a oito vitórias em 11 partidas e permanece na terceira colocação da competição, com três derrotas. A equipe apresentou bom volume de jogo e teve o ataque e o bloqueio como principais armas durante a partida.

A central Giovanna foi a maior pontuadora do confronto, com 12 pontos. O time comandado pelo técnico Ademir Zamboni iniciou a partida com Camila, Raissa, Giovanna, Clarice, Maju e Fernanda, além das líberos Rayssa Ramos e Letícia.