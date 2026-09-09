O limeirense Enrico Ambrogini, que trabalhou como diretor de futebol no Sport-PE e Figueirense-SC, tinha muita proximidade com Ronaldo Nazário (especialmente quando o Fenômeno comprou o Real Valladolid). E por isso nasceu o desejo de investir no time local, a Internacional de Limeira.

Ronaldo procurou Roberto Carlos, seu colega de Seleção Brasileira, e ambos chegaram ao príncipe saudita Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud (como o próprio nome diz, ele descende diretamente do Rei Saud - o primeiro rei da Arábia Saudita moderna). O príncipe é conhecido por ser poeta, esportista e gastar muito dinheiro com jogos festivos envolvendo jogadores famosos na Arábia Saudita, especialmente com o Al Hilal, onde tem participação nas decisões do clube.

A Associação Atlética Internacional vendeu 80% da sua SAF a esse grupo, por R$ 454 milhões, com o propósito de levar a equipe de Limeira à série A do Brasileirão em até 8 anos. Diante disso, fico pensando: eles buscarão lucro somente com o futebol? Mas terão?

Pense: o Bahia SAF se tornou um clube do grupo City, que costuma investir muito dinheiro dos bilionários dos Emirados Árabes, proprietários de uma holding de futebol (incluindo Manchester City, New York City , Girona e outros clubes). Não consta que dê lucro...

Já o Red Bull Bragantino não é uma SAF, é uma empresa proprietária do CA Bragantino, que além de ter lucro operacional (compra barato e vende caro jovens atletas), tornou-se competitivo. Mas vejo que o maior propósito é: aumento da valorização da imagem corporativa, marketing e busca de carisma com a sociedade.

Dias atrás, o São Bento, através de seu conselho, rejeitou 125 milhões de sua SAF porque o Conselho entendeu que não era algo viável. Idem ao Guarani de Campinas, há 15 dias. Lembrando: em Jundiaí, negociou-se uma SAF para o Paulista por 2 anos e meio, foi apresentada, mas esqueceu-se de dizer muita coisa, especialmente sobre os 100 milhões de reais que viraram 30, e outros detalhes contratuais.

Sendo assim, pergunto: quais outras SAFs estão lucrando no Brasil?

Vide nas SAFs dos grandões: o Cruzeiro tem uma SAF que paga parte das dívidas do clube, mas cujo gasto em contratações e salários torna-se caríssimo, sem lucro operacional. O Vasco (pobre cruz-maltino...) montou uma SAF adquirida pela 777, pediu Recuperação Judicial pelo Clube e igualmente a própria SAF quebrou. E, no pior dos casos: Textor e o Botafogo! A SAF do Glorioso estaria devendo, segundo nossos colegas cariocas, R$ 1,4 bi (somando-se a R$ 1,1 bi do clubes esportivo...). Ou seja: "Botafogo Clube + SAF = R$ 2,5 bi").

Estamos sem noção do valor real das coisas, gastando sem o mínimo de planejamento?

Há casos que assustam: o Cruzeiro, na sua primeira venda (90% das ações), valia R$ 400 mil. A Internacional por menos cotas (80%) e que está na série C, receberá mais de 450 milhões de reais. Como comparar tais negócios?

O pior dos casos talvez seja do Joinville: o clube catarinense levou quase 2 anos para fechar com uma SAF por R$ 150 milhões. Depois de 4 meses, o clube quis romper o contrato pois, segundo a CBN de SC, "o Joinville alegou divergências em itens contratuais, como cláusulas e porcentagens, além de um pedido de adiantamento financeiro negado". Se não bastasse essa falta de transparência, os catarinenses já receberam 6 milhões de reais e terão que devolver, além de descobrirem um outro contrato sigiloso que levou os conselheiros a questionarem o processo. Cuidado com as SAFs...

Rafael Porcari é ex-árbitro de futebol