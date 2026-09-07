O Galo de Jundiaí perdeu por 3 a 2 para o Grêmio Prudente, de virada, nesta segunda-feira (7), no estádio Jayme Cintra, e não conseguiu reverter a vantagem construída pelo adversário no primeiro confronto. O time prudentino havia vencido por 4 a 0 em Presidente Prudente e avançou às quartas de final.
O Paulista começou melhor e abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo. Anderson Magrão deu passe de calcanhar para Lucas Batatinha, que ficou livre diante do goleiro e tocou por cobertura para fazer 1 a 0. Na segunda etapa, Luis Felipe ampliou aos 8 minutos, aproveitando rebote após defesa de Rafael Pascoal, e aumentou a esperança de uma reação jundiaiense no confronto.
A vantagem, porém, durou pouco. Aos 13 minutos, Kesley recebeu de Caiuby, aproveitou um escorregão de Gabriel Reis, driblou o goleiro João Paulo e diminuiu. Pouco depois, Deivid Santos sofreu pênalti cometido por Luis Felipe. Kesley cobrou e marcou novamente, empatando a partida. Aos 33, Caiuby desviou cobrança de escanteio e Gabriel Reis acabou marcando contra, completando a virada do Grêmio Prudente.
Com o resultado, o Grêmio Prudente avançou para as quartas de final e terá o Linense como adversário. A equipe fará o primeiro jogo em Presidente Prudente e decidirá a classificação em Lins. Nas redes sociais, o Paulista lamentou a eliminação e agradeceu o apoio dos torcedores: "O Galo lutou, mas se despede da Copa Paulista no Play-In. Obrigado, torcida, por todo apoio e por acreditar até o último minuto".