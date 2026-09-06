Uma modalidade que mistura corrida e exercícios funcionais vem ganhando espaço entre os praticantes de atividade física. O HYROX combina 8 quilômetros de corrida com oito estações de exercícios e tem como uma de suas características o formato padronizado das provas. Em Jundiaí, a modalidade já faz parte da rotina de treinamentos da FH360 Health Club.

Profissional de Educação Física e praticante de HYROX há dois anos, Felipe Gabriel Surian, de 26 anos, conheceu o esporte pela internet. O interesse começou também pelo potencial da modalidade como ferramenta dentro do trabalho desenvolvido na academia, que busca oferecer diferentes possibilidades de atividade física aos alunos.

“Conheci o HYROX pela internet, e o modelo de negócio nos interessou, já que na FH360 trabalhamos com uma jornada de saúde. O HYROX em ascensão poderia se tornar uma ferramenta importante”, explica Felipe, que passou a participar também das competições oficiais.