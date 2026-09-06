Uma modalidade que mistura corrida e exercícios funcionais vem ganhando espaço entre os praticantes de atividade física. O HYROX combina 8 quilômetros de corrida com oito estações de exercícios e tem como uma de suas características o formato padronizado das provas. Em Jundiaí, a modalidade já faz parte da rotina de treinamentos da FH360 Health Club.
Profissional de Educação Física e praticante de HYROX há dois anos, Felipe Gabriel Surian, de 26 anos, conheceu o esporte pela internet. O interesse começou também pelo potencial da modalidade como ferramenta dentro do trabalho desenvolvido na academia, que busca oferecer diferentes possibilidades de atividade física aos alunos.
“Conheci o HYROX pela internet, e o modelo de negócio nos interessou, já que na FH360 trabalhamos com uma jornada de saúde. O HYROX em ascensão poderia se tornar uma ferramenta importante”, explica Felipe, que passou a participar também das competições oficiais.
A dinâmica de uma prova é simples de entender. O atleta percorre um quilômetro correndo e, na sequência, realiza uma estação de exercício funcional. O processo se repete até que sejam completados os 8 km e as oito atividades previstas no percurso.
Entre os exercícios estão SkiErg, remo, farmer carry, burpee broad jumps, lunges, wall balls, sled push e sled pull. Para o professor de Educação Física e instrutor de HYROX da FH360, Kalleo Prates, a modalidade apresenta algumas semelhanças com outros esportes de condicionamento, mas possui exercícios e estrutura próprios.
Kalleo Prates, de 21 anos, é professor de educação física e instrutor de Hyrox em Jundiaí
“É semelhante um pouco ao CrossFit, mas a gente já tem alguns exercícios mais designados, por exemplo, uma passada, wall ball, remo, corrida, que é uma parte principal do HYROX”, explica Kalleo.
A combinação de corrida e exercícios faz com que o controle da fadiga seja um dos principais desafios. O atleta precisa administrar o esforço durante toda a prova, já que o desempenho em uma estação pode interferir diretamente na etapa seguinte.
Força, resistência muscular e resistência cardiovascular estão entre as capacidades mais exigidas. A velocidade também contribui para o resultado, mas o equilíbrio entre as diferentes características é fundamental para completar a competição.
“Todas essas capacidades são muito exigidas, e esse é o propósito. A falta de uma delas pode inviabilizar uma prova”, afirma Felipe. Segundo ele, ser muito bom apenas na corrida ou nos exercícios de força não garante um bom desempenho no HYROX.
A preparação, por isso, envolve diferentes estímulos ao longo da semana. O esporte oferece aos afiliados uma periodização de treinos e cursos para os profissionais, permitindo que as atividades sejam organizadas para desenvolver as capacidades necessárias aos participantes.
Outro ponto destacado pelos profissionais é a possibilidade de adaptar os exercícios de acordo com o nível de cada praticante. Para Kalleo, essa característica permite que iniciantes e atletas mais experientes dividam o mesmo ambiente de treinamento.
“Uma pessoa que é iniciante vai colocar um peso um pouco menor, uma intensidade na esteira um pouco menor, e a gente adapta alguns movimentos”, explica. Já os participantes mais experientes podem aumentar as cargas, a intensidade e o número de repetições.
A adaptação também amplia o público da modalidade. Segundo Kalleo, o HYROX pode atender desde quem está começando uma atividade física até aqueles que já treinam com objetivo competitivo. “A gente consegue trabalhar muito bem com os dois públicos, do iniciante ao pró, para quem já vai competir”, afirma.
Além da preparação física, o instrutor destaca o aspecto social dos treinamentos. Por ser uma atividade realizada em grupo, o HYROX pode ser procurado não apenas por quem deseja melhorar o condicionamento, mas também por quem busca uma experiência diferente e a convivência com outras pessoas.
“É um esporte para quem procura algo em grupo, que a gente possa ter uma diversão, uma prática de exercício físico”, diz Kalleo. A proposta amplia o alcance da modalidade e ajuda a explicar o crescimento do HYROX entre diferentes perfis de praticantes.
Com provas padronizadas e possibilidade de adaptação dos treinos, a modalidade também cria uma referência para quem busca acompanhar a própria evolução. Para Felipe, o atleta pode estabelecer metas a partir dos próprios resultados. “Se acabei em um tempo hoje, daqui seis meses quero acabar um pouco mais rápido, gerando propósito e aderência”, resume.