O ex-técnico da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, recebeu alta médica neste sábado (5), após permanecer 80 dias internado no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. O treinador, que comandou o Brasil na conquista do tetracampeonato mundial em 1994, deixou a unidade por volta das 11h, sob aplausos de funcionários, familiares e pessoas que acompanharam sua saída.
Parreira foi internado em 16 de junho, inicialmente com um quadro de grave inflamação pulmonar. Durante o período no hospital, enfrentou uma fase delicada, que exigiu cuidados intensivos. Segundo informações divulgadas ao longo da internação, ele chegou a precisar de ventilação mecânica, passou por traqueostomia e sessões de hemodiálise. Também foi submetido a um procedimento para conter um sangramento nasal. Ao todo, permaneceu 43 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Recuperação foi gradual
A recuperação apresentou evolução progressiva. Em 27 de julho, depois de 43 dias na UTI, Parreira deixou o setor e foi transferido para uma unidade semi-intensiva. Na ocasião, o hospital informou que ele apresentava melhora clínica, estava lúcido e colaborativo, com a função renal estabilizada.
A alta representa uma nova etapa do tratamento. De acordo com o Hospital Samaritano Barra, Parreira continuará sendo acompanhado em casa e também em consultas ambulatoriais, com o objetivo de monitorar seu quadro geral. A unidade informou que o ex-treinador apresentou evolução clínica positiva durante a hospitalização.
A saúde do treinador já vinha sendo acompanhada nos últimos anos. Em 2024, Parreira passou por tratamento contra um linfoma de Hodgkin, diagnosticado no início daquele ano. A doença foi tratada com quimioterapia.
Uma história marcada pelo tetracampeonato
A trajetória de Parreira no futebol brasileiro é marcada por uma das maiores conquistas da Seleção. Em 1994, nos Estados Unidos, ele comandou a equipe que encerrou um jejum de 24 anos sem título mundial. A final contra a Itália terminou empatada em 0 a 0, e o Brasil venceu nos pênaltis por 3 a 2, conquistando o quarto título da história.
Além de 1994, Parreira esteve envolvido em outras Copas do Mundo. Atuou como preparador físico da Seleção no Mundial de 1970, foi técnico em 2006 e também exerceu diferentes funções em outras edições. Ao longo da carreira, comandou ainda seleções como Kuwait, Emirados Árabes, Arábia Saudita e África do Sul.
A saída do hospital foi marcada pelo reconhecimento à história do treinador. Funcionários e admiradores aplaudiram Parreira e gritaram “é campeão” enquanto ele deixava a unidade. Após quase três meses de internação, o tetracampeão inicia agora uma nova fase, desta vez em casa, acompanhado por sua equipe médica e pela família.