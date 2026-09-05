O ex-técnico da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, recebeu alta médica neste sábado (5), após permanecer 80 dias internado no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. O treinador, que comandou o Brasil na conquista do tetracampeonato mundial em 1994, deixou a unidade por volta das 11h, sob aplausos de funcionários, familiares e pessoas que acompanharam sua saída.

Parreira foi internado em 16 de junho, inicialmente com um quadro de grave inflamação pulmonar. Durante o período no hospital, enfrentou uma fase delicada, que exigiu cuidados intensivos. Segundo informações divulgadas ao longo da internação, ele chegou a precisar de ventilação mecânica, passou por traqueostomia e sessões de hemodiálise. Também foi submetido a um procedimento para conter um sangramento nasal. Ao todo, permaneceu 43 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Recuperação foi gradual