Maurício Marques tem mais um grande desafio internacional pela frente. O atleta de powerlifting está classificado para disputar o Campeonato Mundial da modalidade, marcado para outubro, na Polônia. Para viabilizar a viagem e representar Jundiaí na competição, ele busca apoio de empresários e parceiros.

A classificação para o Mundial é mais um capítulo de uma trajetória marcada por títulos e participações em competições nacionais e internacionais. Ao longo da carreira, Maurício conquistou seis títulos paulistas e seis brasileiros, consolidando seu nome entre os atletas de destaque da modalidade.

No cenário internacional, o atleta também acumula resultados expressivos. Maurício foi vice-campeão Mundial na Hungria, campeão Mundial na Argentina e voltou a subir no lugar mais alto do pódio em uma edição realizada no Brasil, em Balneário Camboriú.