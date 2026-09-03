Maurício Marques tem mais um grande desafio internacional pela frente. O atleta de powerlifting está classificado para disputar o Campeonato Mundial da modalidade, marcado para outubro, na Polônia. Para viabilizar a viagem e representar Jundiaí na competição, ele busca apoio de empresários e parceiros.
A classificação para o Mundial é mais um capítulo de uma trajetória marcada por títulos e participações em competições nacionais e internacionais. Ao longo da carreira, Maurício conquistou seis títulos paulistas e seis brasileiros, consolidando seu nome entre os atletas de destaque da modalidade.
No cenário internacional, o atleta também acumula resultados expressivos. Maurício foi vice-campeão Mundial na Hungria, campeão Mundial na Argentina e voltou a subir no lugar mais alto do pódio em uma edição realizada no Brasil, em Balneário Camboriú.
Agora, o objetivo é novamente competir em um Mundial, desta vez na Polônia. A preparação envolve rotina de treinamentos, disciplina e dedicação, além dos custos necessários para transporte, hospedagem, alimentação, inscrição e demais despesas relacionadas à participação no campeonato.
O powerlifting, também conhecido como levantamento de peso básico, é uma modalidade de força composta por três movimentos: agachamento, supino e levantamento terra. Em cada exercício, o atleta busca levantar a maior carga possível dentro das regras estabelecidas pela competição.
As disputas são divididas de acordo com categorias como peso corporal, idade e sexo, além de diferentes classes competitivas. Cada atleta realiza tentativas nos três movimentos, e as melhores marcas válidas são somadas para formar o resultado total da competição.
Mais do que levantar grandes cargas, o esporte exige preparação técnica e controle durante os movimentos. A execução precisa seguir as regras específicas de cada levantamento para que a tentativa seja considerada válida pelos árbitros.
A trajetória de Maurício mostra justamente essa combinação entre força, técnica e constância. Os títulos conquistados em diferentes níveis e as experiências fora do país foram construídos ao longo de anos de treinamento e participação em competições.
Para chegar à Polônia, porém, o atleta depende também do apoio fora dos treinos e dos campeonatos. A busca por patrocinadores faz parte desta etapa da preparação, com a intenção de reunir recursos que permitam sua participação no Mundial e a representação do Brasil em mais uma competição internacional.
Segundo Maurício, cada competição ao longo da carreira trouxe novos desafios e aprendizados. A possibilidade de voltar a disputar um Mundial representa a continuidade de uma história construída com disciplina, sacrifício e paixão pelo esporte.
Com o passaporte pronto e a classificação garantida, o atleta agora concentra os esforços na preparação para outubro. O próximo desafio será levar para a Polônia não apenas suas marcas, mas também a experiência acumulada em anos dedicados ao powerlifting.
Para empresários e empresas interessados em apoiar o projeto, a parceria pode contribuir diretamente para a participação de Maurício no Mundial. O objetivo é transformar o apoio recebido em mais uma oportunidade de representar o Brasil e levar o nome de Jundiaí ao cenário internacional do powerlifting.