A atleta Gislaine Cristina de Sá, do Time Jundiaí, conquistou a medalha de ouro no lançamento do dardo durante o Circuito Performance de Atletismo. A competição foi realizada no domingo (30), no Centro Olímpico, em São Paulo, e reuniu oito representantes da equipe jundiaiense.

Gislaine venceu a prova com a marca de 32,14 metros. A disputa contou com atletas de destaque nacional, incluindo integrantes da seleção brasileira e competidores com participação em Jogos Olímpicos, elevando o nível técnico do evento.

No lançamento do dardo, Alécio de Carvalho alcançou 38,66 metros e Carlos Vitoretti registrou 29,43 metros. Nas provas de velocidade, Pedro Tiburtino da Silva marcou 12s45 nos 100 metros, Enzo Conte Tigre fez 12s40 e Danilo Vicentini completou a prova em 10s80.