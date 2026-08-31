O ministro Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou a suspensão da propaganda eleitoral do candidato à Presidência da República Renan Santos, da Missão, nos perfis de redes sociais que não foram informados à Justiça Eleitoral. A decisão também suspende, de forma provisória, o repasse de recursos do Fundo Eleitoral e a participação do candidato em debates.

A decisão foi tomada após o TSE constatar que o candidato não havia informado todos os seus perfis nas redes sociais durante o processo de registro de candidatura. Segundo o processo, 16 perfis foram comunicados à Justiça Eleitoral somente 12 dias após o requerimento de registro.

Para Toffoli, a ausência dessas informações poderia comprometer a igualdade entre os candidatos e dificultar o controle sobre a propaganda eleitoral no ambiente digital. O ministro também apontou que um dos perfis possui mais de 2,4 milhões de seguidores e que pelo menos uma das contas estaria sendo utilizada para divulgação de conteúdo em larga escala, com possível influência dos algoritmos de recomendação.