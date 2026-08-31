A Prefeitura de Jundiaí e a DAE Jundiaí tem reforçado as ações de segurança para garantir a circulação organizada e a proteção de pedestres e ciclistas durante o avanço das obras do Trem Intercidades (TIC), na região conhecida como Prainha, ao lado do Parque Mundo das Crianças.
As intervenções são realizadas ao lado da avenida Navarro de Andrade. No local, será construído um viaduto ferroviário que permitirá a transposição das vias destinadas ao transporte de cargas sobre a linha de passageiros. Nesta etapa, as equipes trabalham na preparação do terreno e na execução das fundações. Na sequência, serão construídos os pilares e as vigas que irão compor a estrutura.
Para acompanhar o andamento dos serviços e minimizar os impactos aos frequentadores do parque, a prefeitura, a DAE e a concessionária TIC Trens têm adotado medidas de proteção e na organização da circulação na região.
Na última semana, começaram a ser instalados tapumes para separar a área de intervenção do espaço utilizado pelos frequentadores do parque. A medida contribui para delimitar o local das obras e ampliar a segurança durante a execução dos serviços.
Também está sendo organizado um caminho seguro para pedestres e ciclistas, inclusive na passagem sobre o pontilhão da linha férrea, que faz a conexão entre o Jardim Botânico e o Parque Mundo das Crianças.
As medidas adotadas têm como objetivo garantir a segurança dos usuários e manter a circulação organizada enquanto as obras avançam, conciliando a execução das intervenções com a utilização dos espaços públicos da região.