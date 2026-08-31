A Prefeitura de Jundiaí e a DAE Jundiaí tem reforçado as ações de segurança para garantir a circulação organizada e a proteção de pedestres e ciclistas durante o avanço das obras do Trem Intercidades (TIC), na região conhecida como Prainha, ao lado do Parque Mundo das Crianças.

As intervenções são realizadas ao lado da avenida Navarro de Andrade. No local, será construído um viaduto ferroviário que permitirá a transposição das vias destinadas ao transporte de cargas sobre a linha de passageiros. Nesta etapa, as equipes trabalham na preparação do terreno e na execução das fundações. Na sequência, serão construídos os pilares e as vigas que irão compor a estrutura.