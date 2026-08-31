Jundiaí +Internacional busca apoiar negócios na conquista de novos mercados, atrair investimentos e fortalecer conexões com instituições nacionais e estrangeiras
Jundiaí deu mais um passo para fortalecer a presença da economia local no mercado internacional. Nesta segunda-feira (31), cerca de 40 empresários, empreendedores e produtores rurais participaram do Meeting Exportação – Oportunidades de Internacionalização para Empresas de Jundiaí, realizado no CIESP Jundiaí.
Durante o encontro, a Prefeitura lançou o Jundiaí +Internacional, estratégia que tem como objetivo ampliar a inserção internacional das empresas do município e criar caminhos para que negócios locais possam conquistar novos mercados.
A iniciativa faz parte do Programa Desenvolve+, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), e é coordenada pela Assessoria Especial de Cooperação Internacional.
A estratégia está estruturada em três principais frentes: fomento à internacionalização de empresas locais, atração de investimentos externos e conexão com instituições nacionais e internacionais.
Empresas terão acesso a orientação e oportunidades
Durante o meeting, representantes da Prefeitura, CIESP, Sebrae-SP, ApexBrasil e InvestSP apresentaram programas, ferramentas e alternativas gratuitas para empresas interessadas em iniciar ou ampliar sua atuação no comércio exterior.
O encontro também contou com a apresentação de experiências de empreendedoras que já passaram pelo processo de internacionalização e compartilharam desafios, aprendizados e oportunidades encontradas ao levar seus negócios para outros mercados.
A proposta do Jundiaí +Internacional é ampliar o acesso das empresas a orientação, capacitação, informações, eventos e feiras internacionais, rodadas de negócios e missões empresariais.
A iniciativa também prevê a aproximação dos empresários com câmaras de comércio, consulados, agências de fomento e outras instituições que possam contribuir para a expansão dos negócios no exterior.
Exportações ultrapassam US$ 1,7 bilhão
Os números recentes mostram o potencial da região de Jundiaí no comércio exterior. Entre janeiro e julho de 2026, as exportações da região somaram US$ 1,71 bilhão, alta de 12,2% em comparação com o mesmo período de 2025.
No mesmo período, as importações chegaram a US$ 5,84 bilhões, crescimento de 11,9% em relação ao ano anterior.
Entre os principais produtos exportados estão máquinas e instrumentos mecânicos, máquinas e materiais elétricos e produtos de perfumaria.
Os principais destinos das exportações foram Estados Unidos, Argentina e Chile, que concentram parte importante das relações comerciais internacionais da região.
Estratégia também prevê atração de investimentos
Além de apoiar empresas interessadas em exportar, o Jundiaí +Internacional também terá atuação voltada à atração de investimentos externos.
A Prefeitura pretende oferecer atendimento a empresas e investidores interessados em conhecer o município, além de divulgar as potencialidades econômicas de Jundiaí e as oportunidades para novos negócios.
Após o encontro, a Assessoria Especial de Cooperação Internacional dará continuidade à articulação com as instituições parceiras e ao encaminhamento de empresas interessadas aos programas e instrumentos de apoio apresentados durante o evento.
Com a nova estratégia, Jundiaí busca fortalecer sua conexão com o mercado global, ampliar oportunidades para empresas locais e criar um ambiente mais favorável à internacionalização e à chegada de novos investimentos.