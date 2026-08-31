Jundiaí +Internacional busca apoiar negócios na conquista de novos mercados, atrair investimentos e fortalecer conexões com instituições nacionais e estrangeiras

Jundiaí deu mais um passo para fortalecer a presença da economia local no mercado internacional. Nesta segunda-feira (31), cerca de 40 empresários, empreendedores e produtores rurais participaram do Meeting Exportação – Oportunidades de Internacionalização para Empresas de Jundiaí, realizado no CIESP Jundiaí.

Durante o encontro, a Prefeitura lançou o Jundiaí +Internacional, estratégia que tem como objetivo ampliar a inserção internacional das empresas do município e criar caminhos para que negócios locais possam conquistar novos mercados.