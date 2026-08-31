No último fim de semana as Cirandeiras da Japi levaram um pouco da Serra do Japi para circular na Serra da Mantiqueira, num pedacinho conhecido como Serra da Beleza onde fica Conservatória, a capital da seresta.

Nessas ruas de pedra, rodeadas por casarios antigos, onde nenhum edifício se impoe no espaço e se encontram pelos caminhos pessoas cantando e tocando, iluminadas pela lua cheia e por olhos brilhantes, as cirandeiras seguiram em procissão os seresteiros que entoavam canções do tempo em que declarações de amor eram feitas em varandas ao som dos violões.