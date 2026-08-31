31 de agosto de 2026
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CIRANDEIRAS DA JAPI

A Ciranda e a Seresta eleva cultura Jundiaiense

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
No último fim de semana as Cirandeiras da Japi levaram um pouco da Serra do Japi para circular na Serra da Mantiqueira, num pedacinho conhecido como Serra da Beleza onde fica Conservatória
No último fim de semana as Cirandeiras da Japi levaram um pouco da Serra do Japi para circular na Serra da Mantiqueira, num pedacinho conhecido como Serra da Beleza onde fica Conservatória

No último fim de semana as Cirandeiras da Japi levaram um pouco da Serra do Japi para circular na Serra da Mantiqueira, num pedacinho conhecido como Serra da Beleza onde fica Conservatória, a capital da seresta. 

                                       

Nessas ruas de pedra, rodeadas por casarios antigos, onde nenhum edifício se impoe no espaço  e se encontram pelos caminhos  pessoas cantando e  tocando, iluminadas pela lua cheia e por olhos brilhantes,  as cirandeiras seguiram em procissão os seresteiros que entoavam  canções do tempo em que  declarações de amor eram feitas em varandas ao som dos violões. 

Como a arte e cultura são territórios de fronteiras borradas, na tarde do sábado as cirandas se misturaram às notas da cidade e cantando em cortejo até a praça, convidaram a cidade para dançar.

A Ciranda do Japi é um movimento de mulheres que circula pelos espaços publicos procurando frestas em que a  diversidade possa ser festejada e que pessoas de todas idades, gêneros, raças, religiões possam se conectar para dançar a vida com suavidade e alegria, valorizando a cultura popular e o legado de Lia de Itamaracá.

                               

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