A exposição World Press Photo 2026 entra em sua última semana de visitação na CAIXA Cultural São Paulo, no centro da capital. A mostra permanece aberta ao público até a próxima segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil, com entrada gratuita.
Como parte da programação de encerramento, o público poderá participar de duas visitas mediadas especiais com fotógrafas convidadas. No sábado (5), às 11h, a atividade será conduzida pela fotojornalista Amanda Perobelli, premiada na edição de 2025 do concurso. Já no domingo (6), às 15h, a fotógrafa Maíra Gamarra estará à frente da visita.
As atividades são gratuitas, mas as vagas são limitadas e é necessário realizar inscrição previamente.
Durante os encontros, as profissionais apresentarão detalhes dos 42 projetos premiados na 69ª edição anual da World Press Photo, abordando aspectos técnicos da fotografia, como composição, luz e narrativa visual, além de questões éticas relacionadas ao fotojornalismo.
A programação também propõe uma reflexão sobre os desafios da cobertura documental em situações como conflitos, emergência climática, migrações e transformações sociais.
O público poderá participar ativamente das atividades, com espaço para perguntas, análise coletiva das fotografias e debates sobre a produção e a circulação de informações na sociedade atual.
As imagens selecionadas para a exposição foram escolhidas entre 57.376 fotografias enviadas por 3.747 fotógrafos de 141 países. Os trabalhos retratam acontecimentos contemporâneos, questões sociais e diferentes experiências humanas ao redor do mundo.
A exposição conta ainda com acesso para pessoas com deficiência.