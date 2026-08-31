A exposição World Press Photo 2026 entra em sua última semana de visitação na CAIXA Cultural São Paulo, no centro da capital. A mostra permanece aberta ao público até a próxima segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil, com entrada gratuita.

Como parte da programação de encerramento, o público poderá participar de duas visitas mediadas especiais com fotógrafas convidadas. No sábado (5), às 11h, a atividade será conduzida pela fotojornalista Amanda Perobelli, premiada na edição de 2025 do concurso. Já no domingo (6), às 15h, a fotógrafa Maíra Gamarra estará à frente da visita.

As atividades são gratuitas, mas as vagas são limitadas e é necessário realizar inscrição previamente.